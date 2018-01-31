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© ВГТРК

31 янв 2018 13:30

Дороги 1670

Техосмотр в России может стать сложнее и дороже

Правительство продолжает обсуждать, дорабатывать и конкретизировать реформу техосмотра. Уголовную ответственность для недобросовестных операторов решили не вводить, зато число параметров проверки автомобиля может вырасти - как и стоимость, за что активно выступают страховщики.

Масштабную реформу техосмотра в России предложило Минэкономики. Задача реформы - мотивировать автовладельцев проходить техосмотр "по-честному" и искоренить практику выдачи диагностических карт без прохождения ТО.

От наиболее радикальных пунктов законопроекта уже отказались: уголовную ответственность для недобросовестных операторов станций техосмотра решено не вводить. Сейчас в правительстве обсуждают вопрос видеофиксации процедуры техосмотра, свои предложения вносят и Российский союз автостраховщиков, и Минтранс.

Формат автомобильных номеров в России может измениться.

В частности, Минтранс подготовил изменения в правила прохождения техосмотра, которые утверждены постановлением правительства. По данным "Коммерсанта", новые правила предусматривают ужесточение процедуры техосмотра и увеличение количества проверяемых параметров с нынешних 68 до 85-90 пунктов. В данный момент проект находится на "внутренней процедуре рассмотрения".

В РСА, в свою очередь, призывают пересмотреть тарифы не техосмотр, которые не менялись с 2012 года. По версии страховщиков, минимальный тариф должен быть установлен на уровне 1 000 рублей (в Москве, например, ТО для легкового автомобиля сейчас стоит 720 рублей). Тогда операторы станций техосмотра не будут работать в убыток, и у них не будет мотивации торговать доступом к информационной системе.

Информационную систему, кстати, тоже предложено пересмотреть. Нынешняя Единая автоматизированная информационная система техосмотра (ЕАИСТО) находится в ведении МВД, но защищена слабо, из-за чего к ней получили доступ торговцы диагностическими картами. С этой же базой работают и страховщики. Минэкономики предлагает создать на базе ЕАИСТО новую систему, передать контроль над ней РСА и дополнительно защитить электронной подписью. Однако бюджет такого перехода весьма солидный: страховщики оценивают его в 370-400 миллионов рублей.

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