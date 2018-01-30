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© tassphoto.com

30 янв 2018 19:35

Дороги 244

Жириновский предложил выселять мажоров-стритрейсеров из Москвы

Российский политик, известный своими эмоциональными заявлениями, озвучил радикальный метод решения проблемы безнаказанности особо дерзких автомобилистов. Он считает, что стритрейсеров необходимо отправлять в ссылку.

Владимир Жириновский считает существующие способы борьбы с мажорами и стритрейсерами недостаточно эффективными. Как сообщает агентство "Москва", лидер партии ЛДПР предложил в качестве наказания за автохамство на дорогах Москвы ввести ссылку нарушителей за пределы столицы.

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"Хамят на дорогах дети богатых родителей. Отобрать автомобиль - другой купят, права отобрать - купят права, единственный способ - выгнать из города за 300 км и не пускать в Москву", - объясняет свою позицию Владимир Вольфович.

Правда, можно предположить, что озвученный Жириновским радикальный метод вряд ли заинтересует российских законодателей.

А вот мэрия Москвы борется с лихачами на столичных дорогах иным способом. В частности, на территории города власти построят огороженные трассы для картинга, дрифта и мотокросса. Они уместятся на площади более 28 гектаров и расположатся в районе Печатники, между Проектируемыми проездом № 4386 и левым берегом Москвы-реки. Всего планируется построить четыре закольцованные трассы, с трибунами и вместительной парковкой. Завершить работы планируется уже у осени 2018 года.

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