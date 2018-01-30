Kia выпустит компактный и недорогой кроссовер (но не для России)

На автомобильной выставке Auto Expo 2018 в индийском Нью-Дели, которая состоится 7 февраля, будет представлен прототип нового компактного кроссовера Kia под названием SP Concept. Корейский производитель как раз сейчас официально выходит на рынок Индии, и новинка разработана специально для него.

Серийная версия кроссовера поступит в продажу во второй половине 2019 года, когда будет запущен первый индийский завод марки Kia.

На официальных тизерах концепт выглядит совсем не по-бюджетному. Эффектная светографика светодиодных фар, широкие "плечи" над колесными арками, LED-фонари, двухцветный окрас, спрятанные дверные ручки - что из этого перепадет серийной машине, а что останется прерогативой концепта, пока остается только гадать.

SP Concept станет уже третьим по счету небольшим паркетником Kia после модели KX3 - аналога Hyundai Creta для китайского рынка, а также новейшего Stonic, адресованного в первую очередь более требовательному европейскому покупателю. Какой из этих кроссоверов возьмут за основу для серийной версии SP Concept, пока неизвестно. Однако, учитывая специфику индийского рынка, можно предположить, что более доступная и простая "Крета" выглядит предпочтительнее.

В России пока не существует аналога бестселлеру Hyundai Creta от компании Kia, а запрос на компактные и недорогие кроссоверы этой марки производитель пытается удовлетворить кросс-версией хэтчбека Rio - X-Line.