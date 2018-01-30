Названы российские цены на 7-местный кроссовер Peugeot

В российском представительстве марки Peugeot озвучили стоимость нового кроссовера 5008, который будет продаваться в 5- и 7-местном исполнении. Вилка рублевых цен на него составит от 1 899 000 до 2 178 000 рублей в зависимости от модификации, а официальные продажи новинки откроются уже 12 февраля 2018 года.

Peugeot 5008 доступен в комбинациях с бензиновым турбомотором 1,6 THP (150 л.с.), а также дизельным агрегатом 2,0 BlueHDi (150 л.с.). Двигатели работают в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin, однако привод у этого кроссовера (как и у более компактного 3008 на аналогичной платформе EMP2) исключительно передний. Полный привод здесь частично заменяет система Advanced Grip Control, которая меняет настройки управляющей электроники в зависимости от выбранного типа покрытия.

Новый кроссовер "Пежо" будет представлен сразу в трех уровнях исполнения - Active, Allure и GT Line. Стандартное оснащение самого доступного бензинового 5008 Active включает в себя цифровую приборную панель i-Cockpit на 12 дюймов, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль , подогрев передних кресел и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, а также мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином и парковочные датчики.

В комплектациях более высокого уровня появятся полностью светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски и комплекс систем безопасности, куда входят мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, а также многое другое.