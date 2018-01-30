Россияне стали чаще покупать роскошные "Майбахи" и "Бентли"

Минувший год оказался весьма успешным для продавцов автомобильной роскоши. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", продажи элитных моделей сегмента Luxury по итогам 2017 года выросли на 18% относительно результатов годичной давности и составили 1 440 экземпляров. Интересно, что практически половина всего объема приходится на одну модель - немецкий "Майбах".

Владельцами роскошного седана Mercedes-Benz Maybach S-Class стоимостью от 8 700 000 рублей в прошлом году стали 660 состоятельных россиян, что позволило "Майбаху" занять первое место в этом сегменте.



Второй результат показала итальянская марка Maserati, которая неслабо "выстрелила" со своим премиум-кроссовером Levante (от 5 650 000 рублей). Итоговый результат - 382 машины. Совсем неплохо для бренда, автомобили которого раньше продавались в России мизерным тиражом. Третьими по популярности стали британские автомобили Bentley, разошедшиеся в количестве 235 единиц. Основные продажи пришлись на роскошный вседорожник Bentayga (от 11 900 000 рублей). Свою лепту внес и отложенный спрос на новое поколение купе Continental GTC, который должен улучшить совокупные результаты "Бентли" уже в 2018 году.



Продажи остальных элитных марок и моделей исчисляются не сотнями, а десятками. В прошлом году россияне приобрели 85 автомобилей марки Rolls-Royce, 31 итальянский суперкар Lamborghini, 29 - Ferrari, а также 18 экземпляров Aston Martin.