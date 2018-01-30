В России подорожала самая бюджетная модель Ford

Компактная модель Ford Fiesta популярна в Европе, но российский покупатель относится к ней прохладнее. За весь прошлый год было реализовано всего 2,9 тысячи экземпляров - а это, к примеру, лишь треть от ежемесячного объема продаж "одноклассника" Kia Rio.

Однако это не помешало компании Ford вслед за другими производителями с января 2018 года поднять прайсы - на факт подорожания "Фиесты" обратили внимание аналитики "Автостата" по итогам ежемесячного мониторинга цен. В зависимости от модификации "бюджетники" прибавили в цене по 16 000 - 17 000 рублей.



Таким образом, диапазон цен на седан Ford Fiesta составляет от 699 000 рублей за комплектацию Ambiente c двигателем 1,6 л (85 л.с.) и 5-ступенчатой механикой до 980 000 рублей за топовую четырехдверку Fiesta Titanium со 120-сильным мотором и роботом Powershift.



Хэтчбек доступен по начальной цене 785 000 рублей за комплектацию Trend с мотором 1,6 л (105 л.с.) и механикой. Средний вариант в версии Black&White теперь обойдется в 830 000-880 000 рублей, а исполнение верхнего уровня Titanium с более мощным двигателем и роботом - это 970 000 рублей.