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© Ford

30 янв 2018 12:07

Автопром 305

В России подорожала самая бюджетная модель Ford

Компания Ford не осталась в стороне от повышения цен на новые автомобили и подняла стоимость своей самой доступной модели Fiesta. Подорожали обе версии "Фиесты" - и седан, и хэтчбек.

Компактная модель Ford Fiesta популярна в Европе, но российский покупатель относится к ней прохладнее. За весь прошлый год было реализовано всего 2,9 тысячи экземпляров - а это, к примеру, лишь треть от ежемесячного объема продаж "одноклассника" Kia Rio.

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Однако это не помешало компании Ford вслед за другими производителями с января 2018 года поднять прайсы - на факт подорожания "Фиесты" обратили внимание аналитики "Автостата" по итогам ежемесячного мониторинга цен. В зависимости от модификации "бюджетники" прибавили в цене по 16 000 - 17 000 рублей.

Таким образом, диапазон цен на седан Ford Fiesta составляет от 699 000 рублей за комплектацию Ambiente c двигателем 1,6 л (85 л.с.) и 5-ступенчатой механикой до 980 000 рублей за топовую четырехдверку Fiesta Titanium со 120-сильным мотором и роботом Powershift. 

Хэтчбек доступен по начальной цене 785 000 рублей за комплектацию Trend с мотором 1,6 л (105 л.с.) и механикой. Средний вариант в версии Black&White теперь обойдется в 830 000-880 000 рублей, а исполнение верхнего уровня Titanium с более мощным двигателем и роботом - это 970 000 рублей.

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