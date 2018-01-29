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© Авто.Вести.Ru, Александр Евдокимов

29 янв 2018 19:02

Дороги 162

Стало известно, сколько Москва заработала на платных парковках в 2017 году

Каждый год платные парковки приносят Москве несколько миллиардов рублей. Итог 2017 года - 3,7 млрд рублей. При этом данные средства уходят на благоустройство районов.

За прошлый год районы Москвы собрали около 3,7 млрд рублей за счет платных парковок, сообщает "Москва 24" со ссылкой на гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александра Гривняка.
 

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По его словам, собранные деньги направляются управам в начале года авансом, чтобы они могли заранее запланировать и провести работы по благоустройству районов.

"Например, в районе Хамовники комплексно благоустроили целый квартал: построили детскую площадку в морском стиле, спортивный уголок, хоккейную площадку с трибунами, также установили горки и цветники, проложили пешеходные дорожки. В Тверском районе на Каретном Ряду был обустроен детский городок, в районе Якиманка стало больше зелени и пешеходных дорожек. Благоустройство прошло и в других районах центра, а также в других округах столицы", – добавил Гривняк.

С 2012 года платные парковки принесли в бюджет Москвы 14,3 млрд рублей и на  13% увеличили скорость движения в городе. Время прибытия экстренных служб по вызовам при этом сократилось вдвое.

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