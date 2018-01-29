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© Mercedes-Benz

29 янв 2018 15:02

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Mercedes показал новый A-Class на видео

До официальной презентации нового поколения Mercedes-Benz A-Class осталось менее недели - его покажут 2 февраля в Амстердаме. Но компания продолжает "разогревать" автомобильную общественность и вслед за фото сегодня выложила в Сеть видеотизер новинки.

На видео, которое выпустила пресс-служба Mercedes-Benz, автомобиль не показан целиком, но все же можно оценить светотехнику, элементы кузова и детали интерьера новинки, включая панель приборов и мультимедийную систему с голосовым управлением.  

Новый А-Класс построен на переднеприводной модульной платформе MFA с передней подвеской типа макферсон и многорычажкой сзади. Вероятно, немного вырастет и размер колесной базы, и объем внутреннего пространства. Новая цифровая архитектура позволит гибко управлять настройками двигателя, трансмиссии, рулевого управления и мехатронного шасси. 

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В новом интерьере будут использоваться более дорогие материалы отделки, появится полностью цифровая "доска" приборной панели, а также современная мультимедийная система Command 5 с большим тачскрином. Появятся некоторые задатки автономного управления, благодаря взаимодействию систем удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля. 

Линейка силовых агрегатов нового А-Класса будет состоять из малообъемных 1,4- и 1,6-литровых турбомоторов, первый из которых разработан в сотрудничестве с Renault-Nissan. Самый мощный агрегат объемом 2,0 л станет "мягким гибридом" и получит компактный электродвигатель в сочетании с 48-вольтовой энергосистемой. За основу дизельных версий, по предварительным данным, возьмут один четырехцилиндровый агрегат 2,0 л ОМ654, но в трех вариантах форсировки. В качестве трансмиссий будут использовать 6-ступенчатую механику, 7- и 9-ступенчатый "робот" DCT, опционально будет доступен полный привод 4Matic.

Премьера Mercedes-Benz A-Class состоится 2 февраля в Амстердаме.

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