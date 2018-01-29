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© Mercedes-Benz

29 янв 2018 12:06

Новинки 1205

Mercedes-Benz приоткрыл новый Sprinter в очередном тизере

Премьера нового поколения коммерческого автомобиля Mercedes-Benz Sprinter состоится уже в феврале. А пока компания продолжает подогревать интерес к новинке новыми видеороликами, где уже можно разглядеть элементы внешности нового фургона.

Ранее отделение Mercedes-Benz Vans уже рассекретило интерьер нового поколения коммерческой модели Sprinter, относящейся к сегменту малотоннажников (LCV). А уже весной новинку запустят в серийное производство.

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Кабина нового Sprinter не только собрала в себе дизайнерские идеи существующих легковых "Мерседесов", но и получила много оригинальных решений. Например, большинство мультимедийных и управляющих функций теперь сосредоточены на большой панели, где разместились крупный тачскрин, вентиляционные отверстия в авиационном стиле, несколько физических кнопок и пара отсеков для мелких предметов.

Блок климатической системы вынесен на отдельную панель ниже "горизонта", а рычаг автоматической трансмиссии "уехал" на рулевую колонку.У премиальных моделей Mercedes-Benz новый "Спринтер" позаимствовал дизайн рулевого колеса с сенсорными функциональными зонами, а также клавиши электрической регулировки кресел в традиционной форме сиденья, которые расположены на дверных панелях. Приборный щиток остался аналоговых, однако между двумя колодцами появился крупный вертикально ориентированный дисплей бортового компьютера.

Разумеется, "Спринтер" предложит массу мест для хранения различных предметов и несколько комбинаций салона с креслами различного уровня комфорта. У нового семейства будет несколько вариантов кузова, кабины, колесной базы и высоты грузового отсека.

И, похоже, новый Mercedes-Benz Sprinter сможет "обставить" современный VW Crafter по уровню интеграции в онлайн-пространство. Как заявил глава коммерческого подразделения Фолькер Морнинвег, новинка станет не просто развозным фургоном, а частью "интернета вещей" - интеллектуальным решением, позволяющим контролировать и оптимизировать все логистические процессы. 

"Спринтер" получит опциональный телематический комплекс Mercedes PRO, способный собирать, обрабатывать и передавать через облачные сервисы всю маршрутную информацию операторам корпоративных парков. Вдобавок "Мерседес" собирается интегрировать новое семейство в систему коммерческого каршеринга.

Наконец, уже в 2019 году новый фургон обзаведется полностью электрической версией eSprinter, которая адресована клиентам, чья деятельность происходит в регионах с потенциально жестким контролем за выбросами вредных веществ.

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