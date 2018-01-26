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© Audi
Посчитали-прослезились

Посчитали-прослезились: спортивный руль Audi R8 Coupe

Спортивное рулевое колесо флагманского суперкара Audi возводит процесс взаимодействия водителя с автомобилем на новый уровень. Однако, как и сам R8, технологичная и просто красивая "баранка" оказалось непомерно дорогой игрушкой.

Вся энергия суперкара буквально на кончиках пальцев - таковы первые ощущения драйвера, который устроился в кокпите Audi R8 и держит в руках его технологичный спортивный руль с характерным скосом нижнего сегмента. Ладонь обхватывает отделанный перфорированной мягкой кожей Nappa обод, а взгляд цепляется за красную кнопку start/stop, выполненную на сугубо гоночный манер. Оскар за спецэффекты? Пожалуй!

Важно отметить, что инженеры Audi минимизировали количество физических переключателей на передней панели, сосредоточив управление самым важным функционалом R8 именно на трехспицевом руле. Здесь расположены клавиши ручного переключения передач, "серфинга" по меню бортового компьютера и управления мультимедийным контентом на цифровой приборке.

Минимальная цена

11,20 млн руб

Максимальная цена

15,34 млн руб

 
 

Но самое интересное - это четыре кнопки-сателлита. Две из них управляют режимами мехатронного шасси Audi Drive Select и настройками двигателя/трансмиссии, еще одна - открывает заслонки в выпускной системе, а самая заметная - красная - запускает и глушит двигатель. Тактильно-эстетическое удовольствие владельцу гарантировано.

Вот что пишет об этом сам производитель:

Audi R8 V10 plus обеспечивает потрясающую мощность, которая дополнительно подчеркивается более отточенным дизайном. Нет никаких сомнений в том, что в Audi R8 Coupe присутствуют спортивные гены.

Комбинация приборов в форме ЖК-дисплея высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма позволяет выводить информацию для водителя в виде качественной графики. Вы можете переключать различные режимы дисплея и настраивать комбинацию приборов по своему усмотрению. Это особенно удобно делать с помощью обитого кожей рулевого колеса R8. Таким образом ваши руки всегда остаются на руле, и вы не отвлекаетесь от дороги.

Из маркетинговых материалов компании Audi.

Пускай пробеги у автомобилей такого класса в абсолютных цифрах и небольшие, многие из "эр-восьмых" весьма интенсивно используются на гоночных трассах или в условиях, приближенных к "боевым". И в какой кондиции сохранится нежная кожа Nappa на руле через пару лет после покупки, зависит как раз от условий эксплуатации. А сколько будет стоить "баранка" для немецкого суперкара в случае отстрела подушки безопасности и повреждения после ДТП, страшно даже представить.

Посчитали-прослезились: цифровая сенсорная панель Range Rover Velar

Мы же решили не представлять, а просто проверить, сколько на самом деле будет стоить такой штурвал, если возникнет повод его поменять.

Как сообщили нам официальные дилеры марки Audi в Москве, новое рулевое колесо R8 V10 plus 2017 года выпуска в сборе со всеми клавишами, кнопками и центральной заглушкой оценивается в 139 705 рублей. Подушка безопасности водителя обойдется еще в 107 339 рублей, а установка и подключение силами официального сервиса потянет еще на 7 340 рублей. Итоговая сумма - аж 254 384 рубля!

Запчасти

247 044

рублей

Работы

7 340

рублей

Итого

254 384

рублей

 

Догадывался ли кто-нибудь из владельцев, сколько дорогую игрушку держит в руках? Хотя давайте говорить откровенно: вряд ли водитель "эр-восьмой" будет всерьез задумываться о мелких бытовых проблемах вроде этой. Из очевидных плюсов можем отметить лишь тот факт, что многие компоненты руля Audi R8 - кнопки и регуляторы - можно при необходимости заменить по отдельности. Напоследок отметим, что поводов вернуться к изучению цен на компоненты немецкого суперкара у нас предостаточно, так что не говорим ему "до свидания", а говорим - "до новых встреч".

P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)

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