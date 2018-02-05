Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado

Но сначала разберемся с двумя важными моментами. Первое – как, собственно, правильно произносится название Fortuner? Toyota здесь категорична: никаких "Фортунеров", "Фортьюнеров", "Фотунеров" и прочих вариаций! В России используется английское произношение слова Fortuner, и звучит оно как "Форчунер", с ударением на первый слог.

Почему только так, а не иначе, доступно объяснено в нашей рубрике "Лет ми спик". Кстати, некоторые российские острословы уже прилепили к машине прозвища "Ворчун" и "Фартовый" (Fortuner – от слова Fortune, "фортуна")…

У Fortuner в России минимум 17-дюймовые колеса с резиной 265/65. В топовой версии "Престиж" (на фото) стоят шоссейные покрышки 265/60 R18, но для теста поставили более "зубастую" резину. Светодиодные фары ближнего и дальнего света - базовое оснащение.

Второй момент – генеалогия. Вопреки частому заблуждению, ни первое (2005-2015 годы), ни второе поколение Fortuner (с 2015 года) не используют платформу Land Cruiser Prado! В основе "Форчунера" и прошлого, и нынешнего – более выносливое рамное шасси и агрегаты пикапа Hilux соответствующих генераций.

Минимальная цена 2 599 000 Максимальная цена 2 827 000

Хотя у платформ есть и отличия, само собой. Колесная база у нынешнего Fortuner (2745 мм) на 340 мм короче, чем у текущего поколения Hilux. Отличаются и подвески. Амортизаторы у Fortuner уже другие, с более комфортными настройками. А вместо рессор сзади – более мягкие пружины, стабилизатор поперечной устойчивости и другая кинематика с 4 продольными реактивными тягами и одно поперечной.

? Вопрос от azarenko Чем Fortuner от Prado отличается?

Toyota заявляет Fortuner как автомобиль для тех, кто не хочет переплачивать за Prado, и планирует активно использовать машину как внедорожник и "экспедиционник". Дорогущий и навороченный Prado вне дорог гробить жалко, страховка Каско на него стоит, как чугунный мост, и покупают его чаще как "статусмобиль", а не землеройный снаряд. А стоящий ступенькой ниже Fortuner – это как раз та самая упрощенная и более утилитарная альтернатива, без лишнего пафоса и понтов.

На фоне "азиатского" убранста Fortuner салон Prado явно выглядит строже, лаконичнее - и дороже. Скользкое дерево на руле не к месту, маркий экран мультимедии диссонирует с древними кнопками, а пухлые кожаные "щеки" центральной консоли мешают коленям. Но передачи щелкаются на руле, есть место для кофе и телефона, а электронагреватель в воздуховодах помогает быстрее прогреть салон.

Кроме этого, у внедорожников отличия по кузовам, разные интерьеры и уровни оснащение (Fortuner проще). Например, камеры кругового обзора, вентиляция передних кресел, 3-зонный "климат", задняя пневмоподвеска, адаптивный и внедорожный круиз-контроль, функция автоторможения, контроль полосы и усталости водителя, система выборов внедорожных режимов MTS есть у Prado, но более утилитарному "Форчунеру" они не положены от слова "совсем".

У Prado – постоянный полный привод с межосевым "самоблоком" Torsen (его можно заблокировать принудительно), тогда как у Fortuner передний мост жестко подключается водителем (схема part-time) только на скользких поверхностях. Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала есть у обоих внедорожников.

Бардачок - 2-этажный (верхний охлаждается), под угловыми воздуховодами - выдвижные подстаканники. "Клюв" подлокотника мешает пользоваться кнопками задней блокировки, отключения стабилизации и калибровки сенсоров давления в шинах. Перед ними - клавиши "силового" и экономичного режимов АКПП. Блок "климата" нагляден и удобен. Селектор полного привода (слева внизу) легко использовать на ощупь, не отрываясь от дороги. Рядом - кнопки ассистента спуска с горы, обогрев руля и 1-ступенчатый подогрев передних сидений.

Габариты тоже разные: Prado на 45 мм длиннее, на 30 мм шире и на 60 мм выше, чем Fortuner. Еще у Prado колесная база на 45 мм длиннее и колея на 50 мм шире. Клиренс у Fortuner больше (225 мм против 215), но у Prado круче угол въезда (32 градуса против 29), а по углу съезда – паритет (25 градусов).

? Вопрос от arturfritzandreev Двигатель все тот же? Как на старых?

Не совсем. Под капотом поставляемых в Россию Fortuner – полностью новый 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV, который в 2015 году дебютировал на текущем поколении пикапа Hilux, и в том же году прописался на Prado. Кстати, есть у него и 150-сильный младший брат 2GD-FTV объемом 2,4 л, но Fortuner с таким движком в Россию пока не продают, хотя он есть на других мировых рынках.

У российского дизельного Fortuner в базе – два аккумулятора и догреватель ОЖ мотора в виде нагревающейся при работе вязкостной муфты с приводом ремнем от шкива коленвала (та же схема на Hilux и LC200). У Prado есть предпусковой подогреватель двигателя и салона, управляемый по приложению или СМС, но "Форчунеру" он не положен.

У топового дизеля объемом 2,8 л – прямой 5-ступенчатый впрыск топлива с давлением 2200 бар, быстрее набирающий обороты турбокомпрессор с изменяемой геометрией и цепь в приводе ГРМ. Отдача - 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента, тогда как у 3-литрового предшественника была 171 "лошадь" и 360 Нм. Новый дизель отвечает нормам Евро-5, для чего в выпускном тракте в дополнение к катализатору установлен сажевый фильтр. Коробка передач под российский рынок – только 6-ступенчатый автомат.

С новым дизелем и АКПП Fortuner поехал резвее и тише, чем было с 3-литровым предшественником. Без откровений, но уверенно тянет с места и ускоряется со средних скоростей и оборотов, реже требует переключений "вниз", выезжая за счет увеличенного крутящего момента. И на педаль газа дизель теперь тоже реагирует пошустрее, чем было. Можно еще подстегнуть двигатель и КПП, нажав кнопку Power Mode возле селектора коробки – она делает реакции на газ острее.

Моторный отсек, алюминиевая раздатка и топливный бак прикрыты стальной защитой. Буксирные проушины прячутся за верхними пластиковыми щитками.

На трассе при активном ускорении напор дизеля уже ожидаемо спадает, хотя и тут обгоны давались без проблем. Кстати, в коробке по-прежнему не ручной режим, а традиционные для Toyota диапазоны. То есть цифра при "приборке" показывает не ступень, а диапазон переключений - например, с первой по третью. Что до трассовых оборотов двигателя, то на 6-й передаче и 2000 об/мин спидометр показывает почти 120 км/час.

На ходу в дизельном Prado будет потише: у Fortuner характерное дизельное рычание больше прорывается в салон, особенно на высоких оборотах при активном разгоне и обгоне. Что до расхода топлива, то с нами в колонне катался дорестайлинговый дизельный Prado. В режиме город-трасса-бездорожье по бортовому компьютеру у Fortuner получилось 12,5-13,1 л/100 км, у Prado – 13,4-14,1 л/100 км. Топливный бак у Fortuner 80 л, у Prado – 87.

Кожаная обивка сидений и сервопривод водительского кресла - только в топе, хотя и в нем нет настройки поясничного подпора. Удобство посадки - без откровений (прадовские кресла кажутся удобнее), а диапазоны продольных настроек руля и сидений рослым людям маловаты. Поручни на стойках есть только спереди.

В цифрах динамики Fortuner также быстрее Prado: максимальная скорость 180 км/час против 175, а разгон до 100 км/час у дизельного "Форчунера" занимает 11,2 сек против 12,7 у "Прадо". Откуда такая разница, если моторы, коробки и даже главные пары (3,9) у обоих внедорожников одинаковые? Более крупный дизельный Prado тяжелее: снаряженная масса у него 2235-2500 кг, в зависимости от комплектации, тогда как Fortuner весит 2215-2260 кг. К слову, вес буксируемого прицепа с тормозами у обоих внедорожников одинаков и составляет 3 т.

? Вопрос от shax0055 и shefah89 Как держит дорогу на высоких скоростях, какая плавность хода и вибронагруженность?

В тестах внедорожников журналисткая братия часто пишет, что мол, этой бы машине – да резину "позубастее". В Toyota эти призывы явно услышали и переобули тестовые машины, поставив вместо штатной шоссейной резины более "злые" покрышки Goodyear Wrangler Duratrac АТ в серийном размере 265/60 R18 (такие положены топовой комплектации "Престиж", которая и была на тесте). А поскольку гонять нам предстояло по обледенелым дорогам, эту резину еще и ошиповали.

Воздуховоды есть и на потолке, и под передними креслами. Потолочный пульт управляет только вторым "кондеем". Сзади есть ящичек с розеткой на 12 вольт, карманы для мелочи и крючки для пакетов. Посадка на среднем сдвижном ряду невысокая, коленям просторно, но под передними креслами ногам в крупной обуви тесно. При росте 180 см над головой проходит кулак, спереди зазор до потолка больше. Спинку (в ней подлокотник с подстаканниками) далеко назад не откинешь – мешают сложенные кресла 3-го ряда.

Спору нет, на таких "лаптях" Fortuner и смотрится круче, и на бездорожье резина цепляется и "гребет" не в пример штатной, и на камнях меньше опасаешься проколов из-за более толстой боковины и развитого протектора. Но такие колеса очень увесисты, и выросшие неподрессоренные массы сразу отразились на том, как машина едет. Зато ясно, к чему надо готовиться будущему владельцу, который захочет поставить на Fortuner более внедорожную резину.

А готовиться надо к более грубому и тряскому ходу, чем у Prado, хотя это и не должно удивлять. На трассе Fortuner нормально держит прямую, адекватно управляется и тормозит, предсказуемо кренится, а резина шумит меньше ожидаемого. Но в том числе и из-за тяжелых колес Fortuner транслирует средние и крупные дефекты полотна на руль, сиденья и кузов в виде тычков и вибраций, встряхивает задних седоков на "лежачих полицейских".

Подключать передний мост (режим Н4) можно на скорости до 100 км/час, а на его отключение скоростных ограничений нет. В переднем редукторе есть датчик перегрева масла, который выдает сигнал на приборную панель.

На грейдерах и грунтовках тоже надо "наваливать" с оглядкой. Пока под колесами более-менее ровно – все нормально, можно ехать резво. Но если попасть в крупную яму, то вместе с ударами в руль легко словить и жесткий пробой передней подвески, что у нас случалось не раз и не два.

Если выбоины и промоины идут чередой, то на хорошем ходу подвеска не успевает отрабатывать ход тяжелых колес – и дрожащий всем телом Fortuner начинает "плыть", особенно кормой. Тут надо не зевать и ловить его рулем, потому что система стабилизации не спешит вмешиваться в процесс и позволяет корме заметно уехать в сторону. Чтобы пожалеть машину и пассажиров, при таких раскладах надо либо сбавлять ход, либо сбрасывать давление в шинах, чтобы смягчить ход.

? Вопрос от yuragrustniy Fortuner должен был быть дешевле Prado, но что-то пошло не так...

А Fortuner даже в дорогих комплектациях дешевле, особенно если сравнивать дизельные версии внедорожников! И тогда расклад очевиден. Рестайлинговый 5-местный Land Cruiser Prado с дизелем 2,8 л стоит от 2 922 000 рублей, а 7-местный вариант с этим мотором – уже 4 026 000 рублей! На этом фоне дизельный Fortuner стоит 2 599 000 рублей за комплектацию "Элеганс" и 2 827 000 рублей за "Престиж". То есть уже на старте Fortuner на 323 000 рублей дешевле Prado. И даже в топовой версии он все равно на 95 000 рублей дешевле, чем базовый дизельный вариант его старшего собрата.

Взрослым на третьем ряду будет совсем невесело. В России Fortuner пока лишь 7-местный. Третий ряда в походном положении пристегнут ремнями к боковинам кузова и съедает немало места в багажнике. В Toyota советуют эти сиденья отвинтить, если в них не нужды. При сложенном вперед втором ряде сидений ровный пол на всю длину багажника не получается.

Как уже отмечалось выше, у Fortuner проще оснащение, чем у более "премиального" Prado, но оно все равно неплохое. Уже в базе есть "зимний" пакет, куда входят подогревы руля, передних сидений, зеркал, зоны парковки "дворников", догреватель дизеля с дополнительным электроотопителем салона, а также потолочные воздуховоды для задних пассажиров.

В стартовую цену также включены светодиодные противотуманки и фары (ближний/дальний), подножки, 1-зонный "климат" и второй кондиционер для задних рядов, охлаждаемый/обогреваемый бардачок, круиз-контроль, кожаный мультируль с подрулевыми "лопастями", сервопривод стекол и складных зеркал, камера заднего вида с датчиками парковки, сенсоры света и давления в шинах и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и 6 колонками. За безопасность отвечают 7 подушек, системы стабилизации автомобиля и прицепа, ассистент старта в гору.

В топовой версии добавлены автоматические стеклоподъемники, сервопривод двери багажника с памятью, электронастройка кресла водителя, отделка салона смесью натуральной и синтетической кожи, бесключевой доступ в салон с кнопочным запуском мотора, а также ассистент спуска с горы.

Большой ход подвесок и задняя жесткая блокировка компенсируют менее "злую", чем у Prado, электронную имитацию межколесных блокировок. И на цепкой резине Fortuner расцветает на бездорожье, выгребая там, где на "шоссейке" ловить нечего. "Понижайка" с числом 2,56 позволяет без проблем крутить крупные колеса.

По поводу приезда Fortuner в Россию уже плачет своими задними фонарями его главный конкурент в лице Mitsubishi Pajero Sport, хотя по цене он дешевле. Так, 5-местный дизельный MPS (2,4 л, 181 л.с. и 430 Нм) в России можно купить с 6-ступенчатой МКПП, отдав 2 249 900 рублей за машину 2018 года выпуска. Дизельные варианты с 8-ступенчатым автоматом Aisin – от 2 499 990 до 2 899 990 рублей за 2018 год (2017 год на 50 000 рублей дешевле). Во всех версиях есть полный привод Super Select II и жесткая блокировка заднего дифференциала.

По оснащению Pajero Sport в чем-то поинтереснее тойотовского внедорожника. В нем, в зависимости от комплектации, можно получить адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, контроль "слепых" зон и выезда с парковки, систему смягчения лобовых столкновений, омыватель фар, 2-зонный климат и подогрев заднего дивана (в дополнение к же имеющемуся подогреву руля и передних кресел). Fortuner всего этого лишен.

? Вопрос от sakhalin_td Почему в России не будет 4-литрового бензинового мотора?

Действительно, для нового Fortuner на некоторых рынках (например, в Арабских Эмиратах или Южной Африке) предлагается 4-литровый бензиновый V6 серии 1GR-FE. Но не в России: у нас такой мотор положен только более престижному Land Cruiser Prado, где этот двигатель теперь развивает "налоговые" 249 л.с.

Глубина преодолеваемого брода у Fortuner - солидные 700 мм. В ходе теста ныряли в воду выше порогов, но салон не залили, уплотнители держат.

Кстати, Prado с двигателем V6 дороже дизельной версии, а в год на него приходится всего около 10% российских продаж. Логично, что для нашего рынка в Toyota не хотят ставить на более утилитарный Fortuner непопулярный двигатель, накручивая этим его и без того немалую цену. И попутно создавая лишнего конкурента Prado. Маркетинг, одним словом.

? Вопрос от santehnik0201 С "механикой" вариант привезут?

Дизельный Fortuner с 6-ступенчатой механической КПП, доступный на ряде мировых рынков, в России мы пока не увидим. Но в феврале у нас уже начали принимать заказы на "Форчунеры" с бензиновым 4-цилиндровым мотором 2TR-FE объемом 2,7 л и отдачей 166 л.с. и 245 Нм. И базовая версия с этим мотором как раз имеет 5-ступенчатую "механику".

Сзади тоже есть две буксирные проушины. Полноразмерная запаска, как и на Prado, висит в заднем свесе.

Кроме механической коробки, бензиновый внедорожник имеет и 6-ступенчатый автомат. Производство таких Fortuner для России стартует в Таиланде в феврале, "живые" машины появятся к весне.

Как и ожидалось, бензиновый Fortuner оказался дешевле и своего дизельного варианта, и обновленного Land Cruiser Prado с таким же 2,7-литровым мотором. Так, Fortuner с МКПП обойдется в 1 999 000 рублей за версию "Стандарт", то есть минимум на 250 000 рублей дешевле "Прадика". В базе - фронтальные и коленная подушки, кондиционер, тканевый салон, стальные 17-дюймовые штампованные диски, галогеновые фары, ручки дверей в цвет кузова, датчик света, зеркала с обогревом и электроприводом, блокировка заднего межколесного дифференциала, система курсовой устойчивости и стабилизации прицепа, начальная аудиосистема с Bluetooth и третий ряд сидений.

В классе утилитарных внедорожников делить раму с пикапом - обычное дело. Fortuner в родстве с Hilux, Mitsubishi Pajero Sport - с L200, Ford Everest братается с пикапом Ranger, в основе Chevrolet Trailblazer - Colorado, а основой для нового Nissan Xterra будет Navara. Да, "грузовое" шасси отражается на повадках и комфорте, но его выносливость важнее.

Бензиновый Fortuner с автоматом - это 2 349 000 рублей, то есть на 299 000 рублей дешевле Prado с такой же комбинацией. Тут уже есть 17-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманки, задние датчики парковки с камерой заднего вида, кожаный мультируль с обогревом, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев передних сидений, медиасистема с 7-дюймовым экраном и 6 динамиками, багажные рейлинги на крыше.