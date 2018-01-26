Компания Nissan выпустила тапки-беспилотники (видео)

Для того, чтобы показать, насколько неожиданно полезными могут оказаться системы автопилота, Nissan поставил в одну из японских гостиниц целую партию тапочек, подушек, столиков и пультов от телевизоров, которые обучены самостоятельно возвращаться на место своего хранения.

Их системы автоматического управления основаны на комплексе Nissan ProPilot Park, ассистенте автоматической парковки, который используется в автомобилях. Он состоит из набора датчиков и камер, которые помогают автомобилю (а в данном случае -другим предметам),ориентироваться в пространстве и "парковаться" на свободное место.



Теперь тапочки самостоятельно выстраиваются в аккуратный ровный ряд, пульт от телевизора четко знает свое место на столике, сам столик всегда стоит там, где ему "указали" изначально.



Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Nissan пытается внедрить системы автопилота в повседневную жизнь, никак не связанную с автомобилями. Компания, например, выпускала кресло с функцией автоматической "парковки" на заданном месте, а также специальные "стулья для ожидания в очереди". У этих стульев есть нечто вроде адаптивного круиз-контроля, и они сами перемещаются друг за другом, например, в очереди, строго соблюдая дистанцию.