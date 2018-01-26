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© Nissan

26 янв 2018 19:16

Автокурьезы 704

Компания Nissan выпустила тапки-беспилотники (видео)

Компания решила показать, что технологии автономного управления могут быть полезными не только в транспортной сфере, но и в быту - причем в самых неожиданных вариантах. Пример Nissan показывает: автопилотом можно оснастить любую вещь. Например, тапочки. А еще - столики и даже подушки.

Для того, чтобы показать, насколько неожиданно полезными могут оказаться системы автопилота, Nissan поставил в одну из японских гостиниц целую партию тапочек, подушек, столиков и пультов от телевизоров, которые обучены самостоятельно возвращаться на место своего хранения.

Владельца Tesla арестовали за "пьяную" езду с включенным автопилотом. 

Их системы автоматического управления основаны на комплексе Nissan ProPilot Park, ассистенте автоматической парковки, который используется в автомобилях. Он состоит из набора датчиков и камер, которые помогают автомобилю (а в данном случае -другим предметам),ориентироваться в пространстве и "парковаться" на свободное место.

Теперь тапочки самостоятельно выстраиваются в аккуратный ровный ряд, пульт от телевизора четко знает свое место на столике, сам столик всегда стоит там, где ему "указали" изначально.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Nissan пытается внедрить системы автопилота в повседневную жизнь, никак не связанную с автомобилями. Компания, например, выпускала кресло с функцией автоматической "парковки" на заданном месте, а также специальные "стулья для ожидания в очереди". У этих стульев есть нечто вроде адаптивного круиз-контроля, и они сами перемещаются друг за другом, например, в очереди, строго соблюдая дистанцию.   

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