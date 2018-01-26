Новый хэтчбек от Mercedes-Benz показался на тизере

На изображении, которое было опубликовано на официальной странице Mercedes-Benz в социальной сети Facebook, довольно четко можно разглядеть переднюю часть хэтчбека - по крайней мере, не остается никаких сомнений, что новый А-класс будет выполнен в той же стилистике, что и новый CLS.

Новый А-Класс построен на переднеприводной модульной платформе MFA с передней подвеской типа макферсон и многорычажкой сзади. Вероятно, немного вырастет и размер колесной базы, и объем внутреннего пространства. Новая цифровая архитектура позволит гибко управлять настройками двигателя, трансмиссии, рулевого управления и мехатронного шасси.



В новом интерьере будут использоваться более дорогие материалы отделки, появится полностью цифровая "доска" приборной панели, а также современная мультимедийная система Command 5 с большим тачскрином. Появятся некоторые задатки автономного управления, благодаря взаимодействию систем удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля.



Линейка силовых агрегатов нового А-Класса будет состоять из малообъемных 1,4- и 1,6-литровых турбомоторов, первый из которых разработан в сотрудничестве с Renault-Nissan. Самый мощный агрегат объемом 2,0 л станет "мягким гибридом" и получит компактный электродвигатель в сочетании с 48-вольтовой энергосистемой. За основу дизельных версий, по предварительным данным, возьмут один четырехцилиндровый агрегат 2,0 л ОМ654, но в трех вариантах форсировки. В качестве трансмиссий будут использовать 6-ступенчатую механику, 7- и 9-ступенчатый "робот" DCT, опционально будет доступен полный привод 4Matic.



Премьера Mercedes-Benz A-Class состоится 2 февраля в Амстердаме.