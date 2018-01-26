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© Auto.ru

26 янв 2018 13:25

Автопром 512

Rolls-Royce Николая II продают почти за 300 млн рублей

На продажу выставлен Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска, который, как утверждается, принадлежал последнему российскому императору Николаю II. Уникальная историческая биография модели, плюс ее состояние и статус, сформировали весьма внушительный девятизначный ценник.

В самом объявлении, размещенном на сайте auto.ru, информации об этом автомобиле немного: утверждается, что он 1914 года выпуска и действительно принадлежал Николаю II. Автомобиль в данный момент находится в Германии с пробегом всего в 2 000 километров, его цена - внушительные 277 832 000 рублей. По статистике сайта auto.ru, в данный момент это самый дорогой автомобиль из продающихся на этой интернет-площадке.

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Rolls-Royce Silver Ghost данного семейства выпускался в период с 1905 по 1926 годы, за это время было выпущено 8 416 автомобилей. Автомобиль оснащен 7,4-литровым двигателем мощностью 82 л.с. и механической коробкой передач, его масса составляет 1 671 кг.

Из императорского гаража данный экземпляр попал в руки к одному коллекционеру, который выставлял автомобиль в казино Лас-Вегаса. Спустя некоторое время Silver Ghost снова сменил владельца и переехал в Германию, где и находится на данный момент.

Стоит отметить, что этот Silver Ghost был далеко не единственным автомобилем в гараже Николая II. Императорский автопарк насчитывал более 20 роскошных автомобилей, в том числе - Mercedes, Renault, Peugeot и других марок.

 

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