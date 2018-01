Опубликован новый тизер революционного гиперкара из Хорватии

В автомобильной индустрии компания Rimac из Загреба уже давно и успешно зарабатывает себе хорошую репутацию: хорваты занимаются инновационными разработками в области электрических силовых установок, энергосистем, систем автономного управления и бортовой электроники.



Rimac, в частности, является поставщиком аккумуляторов для гиперкаров Koenigsegg и новейшего Aston Martin Valkyrie, а также продает некоторые технологические решения для массовых легковых автомобилей (эти контракты хорваты держат в секрете).

Для демонстрации своих возможностей компания уже выпустила один гиперкар под название Concept One: он приводится в движение четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 лошадиных сил, которые способны выдавать 1 600 Нм крутящего момента и разгонять автомобиль до первой сотни за 2,6 секунды. Максимальная скорость при этом необычайно высока для электромобиля: она ограничена на отметке 355 км/ч. Интересной особенностью шасси гиперкара является электронная система распределения крутящего момента: единый контроллер постоянно отслеживает вращение колес и решает, на какое колесо сколько момента послать. При этом все моторы трудятся независимо друг от друга, поэтому Concept_One по желанию водителя может иметь любой тип привода.



Новый Concept Two, очевидно, превзойдет предшественника по всем показателям. Как рассказал основатель компании Мате Римац, работа над Concept Two велась на протяжении четырех лет. Машину создавали с нуля, то есть она не имеет ничего общего с моделью Concept One и обещает быть еще мощнее и быстрее, чем предшественник.