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© AutoExpress

26 янв 2018 12:12

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Новый компактвэн от Mercedes-Benz выйдет через год

Сегмент компактвэнов на нынешнем автомобильном рынке особо популярным не назовешь, и не все производители видят смысл в том, чтобы в него заходить. Однако Mercedes-Benz даже на фоне популярности кроссоверов не хочет расставаться с моделью B-class: новое поколение автомобиля выпустят в 2019 году.

В Mercedes-Benz полагают, что еще не все потенциальные покупатели перешли из "лагеря" MPV в стан любителей кроссоверов, и оставшейся аудитории достаточно, чтобы разработка нового компактвэна имела бы коммерческий смысл. Поэтому преемник у нынешнего B-class будет, и выйдет он в 2019 году.

По информации британского издания AutoExpress, компактвэн будет построен на той же архитектуре, что и новый A-class, - глубоко модифицированной платформе MFA. Это переднеприводная платформа с передней подвеской типа макферсон и многорычажкой сзади. Ожидается, что вырастет и размер колесной базы, и объем внутреннего пространства. К тому же новая цифровая архитектура позволит гибко управлять настройками двигателя, трансмиссии, рулевого управления и мехатронного шасси.

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С учетом родственных связей хэтчбека и компактвэна можно ожидать, что линейка силовых агрегатов нового B-Класса будет состоять из малообъемных 1,4- и 1,6-литровых турбомоторов, первый из которых разработан в сотрудничестве с Renault-Nissan. Самый мощный агрегат объемом 2,0 л станет "мягким гибридом" и получит компактный электродвигатель в сочетании с 48-вольтовой энергосистемой. За основу дизельных версий, по предварительным данным, возьмут один четырехцилиндровый агрегат 2,0 л ОМ654, но в трех вариантах форсировки. В качестве трансмиссий будут использовать 6-ступенчатую механику, 7- и 9-ступенчатый "робот" DCT, опционально будет доступен полный привод 4Matic.

Будущий Mercedes-Benz B-class будет только пятиместным. Дла тех поклонников марки, кому нужна компактная, но семиместная модель, в компании готовят совершенно новый кроссовер под названием GLB.    

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