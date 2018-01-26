Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф

С 1 декабря автомобилистам грозит новый штраф
250412
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
182311
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
257391
© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

26 янв 2018 11:03

Дороги 6328

Названа причина увольнения 10 000 сотрудников ГИБДД

С 1 января 2018 года штат органов внутренних дел был сокращен на 10 000 сотрудников - причем все увольнения прошли в системе ГИБДД. До настоящего момента конкретных причин такого радикального решения не раскрывалось - теперь ведомство дало официальный комментарий.

"Сообщаем, что в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и передачей функций по фиксации правонарушений на дороге в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти сокращение штатной численности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации проводится в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России", - так в ведомстве ответили на официальный запрос "Газеты.Ru".

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов.

В МВД также подтвердили, что региональные управления МВД будут сами решать, какие именно должности сокращать. При этом, поскольку имеющийся некомплект в территориальных органах МВД России значительно выше количества сокращаемых должностей, все увольняемые сотрудники имеют реальную возможность дальнейшего трудоустройства в органах внутренних дел. По данным "Газеты.Ru", запланированные сокращения в регионах уже проведены и подписаны.

При этом сокращения прошли неоднородно: где-то были сокращены незанятые вакантные должности, и таким образом удалось сохранить "живой" штат сотрудников; где-то под сокращение попадают "кабинетные" должности, а где-то - и те, кто работает на улицах. Из-за этого ряд подразделений либо расформировывают, либо переформатируют.

Напомним, в ноябре прошлого года подразделения ГИБДД и ДПС ГИБДД получили приказ о прекращении комплектования вакантных должностей за исключением должностей в подразделениях, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений. 

Автопром

Автобус Маргарет Тэтчер выставлен на продажу за копейки

Новинки

Новый компактвэн от Mercedes-Benz выйдет через год

Масштабная реформа техосмотра в РФ: важные подробности Российских автовладельцев и операторов техосмотра ждут серьезные изменения. Водителей вскоре смогут штрафовать за отсутствие ТО с помощью дорожных камер, а за фальсификацию диагностической карты будут сажать в тюрьму.
Люди перестанут гибнуть на дорогах России к 2030 году Правительство РФ утвердило новую стратегию безопасности дорожного движения, цель которой - снизить (а в перспективе - и вовсе свести к нулю) уровень смертности в ДТП. В ней освещены основные проблемы, приводящие к фатальным авариям с которыми предстоит разобраться в ближайшее время.
Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав Российские автошколы предложили при каждой замене прав проверять водителей на знание ПДД. Данную инициативу сейчас рассматривает ГИБДД.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера