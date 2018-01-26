Названа причина увольнения 10 000 сотрудников ГИБДД

"Сообщаем, что в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и передачей функций по фиксации правонарушений на дороге в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти сокращение штатной численности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации проводится в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России", - так в ведомстве ответили на официальный запрос "Газеты.Ru".

В МВД также подтвердили, что региональные управления МВД будут сами решать, какие именно должности сокращать. При этом, поскольку имеющийся некомплект в территориальных органах МВД России значительно выше количества сокращаемых должностей, все увольняемые сотрудники имеют реальную возможность дальнейшего трудоустройства в органах внутренних дел. По данным "Газеты.Ru", запланированные сокращения в регионах уже проведены и подписаны.



При этом сокращения прошли неоднородно: где-то были сокращены незанятые вакантные должности, и таким образом удалось сохранить "живой" штат сотрудников; где-то под сокращение попадают "кабинетные" должности, а где-то - и те, кто работает на улицах. Из-за этого ряд подразделений либо расформировывают, либо переформатируют.



Напомним, в ноябре прошлого года подразделения ГИБДД и ДПС ГИБДД получили приказ о прекращении комплектования вакантных должностей за исключением должностей в подразделениях, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.