В России начали выпускать обновленный кроссовер Kia

Российский офис Kia объявил о запуске производства обновленного паркетника Sorento Prime. Флагманский вседорожник корейской марки уже встал на конвейер завода "Автотор" в Калининграде, где выпускается методом крупноузловой сборки. Локализованный "Прайм" производится у нас со всеми доступными для него моторами: бензиновыми 2,4 л (188 л.с.), 3,5 л V6 (249 л. с.), а также турбодизелем 2,2 л (200 л. с.).

Российские продажи Kia Sorento Prime 2018 модельного года откроются уже в феврале, а рублевые цены и подробные списки оснащения будут известны ближе к запуску модели на рынке. Диапазон цен на нынешний "Прайм" составляет 2 134 900 - 2 714 900 рублей.

Обновленный кроссовер должен на его фоне слегка подорожать.

В ходе обновления внешность модели подверглась небольшой доработке: изменился дизайн переднего и заднего бамперов, обновилась вся светотехника, включая головную оптику, которая в ряде комплектаций представлена адаптивными светодиодными фарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков размерности от 17 до 19 дюймов. Расширена гамма цветов кузова – в ней появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue.

Интерьер обновленного Sorento Prime будет доступен в четырех цветовых решениях, а не в двух, как раньше: черном, коричневом, комбинированном черном-сером или черно-бежевом. Обновился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.

Мультимедийная система AV обеспечивает интеграцию смартфонов iOS и Android благодаря платформам Apple CarPlay и AndroidAuto. В наиболее оснащенных версиях кроссовера предлагается мультимедийная система AVN 5.0 со встроенной навигацией, отображением информации о пробках в реальном времени, четырьмя камерами кругового обзора и 8-дюймовым дисплеем.

На центральной консоли появилась панель беспроводной зарядки для мобильных устройств. На российском рынке для KIA Sorento Prime будут также доступны ассистент при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и система мониторинга слепых зон (BSD).