Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
181283
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
290652
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
210264
© АвтоВАЗ

25 янв 2018 18:31

Автопром 342

Cеданы Lada Vesta получили дисковые задние тормоза

"АвтоВАЗ" расширил оснащение седанов Lada Vesta, отдельные комплектации которых отныне имеют дисковые тормоза на всех колесах. Вдобавок с универсала Vesta SW на седан перекочевали и другие полезные мелочи.

Седаны Lada Vesta 2018 модельного года получили расширенный список оборудования. Одно из самых важных дополнений - задние дисковые тормоза вместо прежних "барабанов". Правда, эта опция досталась лишь автомобилям с двигателем 1,8 л в комплектациях уровня Comfort, Luxe и Exclusive. Доплаты за новые оснащение нет - "Весты" и без того недавно подорожали.

Кстати, у Granta, Kalina и Priora тоже недавно изменились комплектации

Достался седану и центральный подлокотник с боксом и трехступенчатым подогревом передних сидений, а также розетка на 12V для задних пассажиров, которые доступны для "Весты" с любым двигателем, начиная с комплектации Comfort.

Базовая версия Start тоже оснащается подогревом сидений, но двухступенчатым - старого образца. Вышеупомянутый 12-вольтовый разъем для заднего ряда теперь положен всем универсалам Vesta SW.

Lada Xray получил опцию, которую больше не нужно "колхозить"

Седан и универсал в исполнениях, начиная с Luxe, синхронно получили светодиодную подсветку салона. А самые топовые версии Vesta в обоих случаях обзавелись силовой USB-розеткой в центральном подлокотнике.

Новинки

Компания BMW показала тизер серийного купе 8 серии

Автопром

В России начали выпускать обновленный кроссовер Kia

В России будут выпускать новый купе-кроссовер Renault Российская линейка Renault должна пополниться новым кроссовером, который будет иметь купеобразную форму кузова. Неведомая новинка будет построена на базе "Дастера", а значит, должна получить крайне конкурентный ценник.
В России подорожали две модели Skoda Компания Skoda не осталась в стороне от всеобщего тренда и тоже скорректировала цены на популярные модели. Подорожание затронуло бюджетный лифтбек Rapid, а также большой семейный кроссовер Kodiaq.
Названы претенденты на титул "Всемирного автомобиля года-2018" Организаторы авторитетной премии опубликовали список моделей, одна из которых в итоге и станет "лучшей из лучших" в 2018 году. Большинство из этих автомобилей продаются (или вскоре будут представлены) и на авторынке России.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера