Cеданы Lada Vesta получили дисковые задние тормоза

Седаны Lada Vesta 2018 модельного года получили расширенный список оборудования. Одно из самых важных дополнений - задние дисковые тормоза вместо прежних "барабанов". Правда, эта опция досталась лишь автомобилям с двигателем 1,8 л в комплектациях уровня Comfort, Luxe и Exclusive. Доплаты за новые оснащение нет - "Весты" и без того недавно подорожали.

Достался седану и центральный подлокотник с боксом и трехступенчатым подогревом передних сидений, а также розетка на 12V для задних пассажиров, которые доступны для "Весты" с любым двигателем, начиная с комплектации Comfort.

Базовая версия Start тоже оснащается подогревом сидений, но двухступенчатым - старого образца. Вышеупомянутый 12-вольтовый разъем для заднего ряда теперь положен всем универсалам Vesta SW.

Седан и универсал в исполнениях, начиная с Luxe, синхронно получили светодиодную подсветку салона. А самые топовые версии Vesta в обоих случаях обзавелись силовой USB-розеткой в центральном подлокотнике.