Американцы выпрыгнули на кабриолете из самолета (и остались живы!)

Пятеро американских парашютистов-любителей выпрыгнули на автомобиле из самолета и благополучно приземлились. Чрезвычайно опасный трюк исполнили еще в августе 2017 года, однако видеоролик опубликован только сейчас. Эксперимент с прыжком провели над одной из пустынь штата Аризона (США). Инициатором сумасшедшей идеи выступил некий Константин Петричук, пригласивший в команду профессионального координатора-парашютиста.







К счастью, никто из участников эксперимента серьезно не пострадал. В описании к видео указано, что кое-кто все-таки получил легкие травмы. Вероятно, речь идет о парашютисте, который весьма неудачно прыгнул вслед за автомобилем и ударился об него. По ходу прыжка произошел довольно опасный момент, когда кабриолет закрутило в воздухе - буквально через мгновенье после того, как экстремалы покинули салон.



"Это было похоже на катание на американских горках по невидимой дорожке", - делится впечатлениями инициатор прыжка.







Вероятно, участники трюка здорово вдохновились эпизодом из 7-й части популярной киносаги "Форсаж", в котором команда Доминика Торетто выпрыгивала на автомобилях из транспортного самолета. Правда, по сюжету фильма парашютом были оборудованы машины, а не водители, да и выброска автомобилей на съемках, разумеется, осуществлялась без людей.