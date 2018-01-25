Названы претенденты на титул "Всемирного автомобиля года-2018"

World Car of the Year (WCOTY) - один из самых авторитетных конкурсов в мировой автоиндустрии, и его организаторы уже назвали претендентов на победу в 2018 году. Список финалистов состоит из 10 автомобилей самых разных марок.



В шорт-лист премии вошли итальянский седан Alfa Romeo Giulia, немецкие кроссоверы BMW X3 и Volkswagen T-Roc, южнокорейский фастбек Kia Stinger, британские вседорожники Land Rover Discovery и Range Rover Velar, японские Mazda CX-5, Nissan Leaf и Toyota Camry, а также шведский паркетник Volvo XC60. Из них перспектив добраться до России нет только у "Альфа Ромео" и VW T-Roc.



Лучший "Всемирный автомобиль года" будет назван 28 марта 2018 года в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке.



Помимо победителя основной премии WCOTY международному жюри предстоит определить лидеров в отдельных категориях. В номинации "Представительский автомобиль" участвуют Audi A8, BMW 6 Series Gran Turismo, Lexus LS, Porsche Cayenne и Porsche Panamera.



За победу в категории "Спортивный автомобиль" борются Audi RS 5 Coupe, Ferrari Portofino, Hyundai i30N, Renault Alpine A110, Suzuki Swift Sport и Volkswagen Polo GTI.



В подкатегории лучший "Городской автомобиль" в 2018 году на победу претендуют Ford Fiesta, Hyundai Kona, Nissan Micra, Suzuki Swift и Volkswagen Polo. Финалистами номинации "Лучший дизайн" стали BMW i8 и Lamborghini Urus, а лучший "Зеленый автомобиль" - BMW 530e iPerformance, Chevrolet Cruze Diesel, Chrysler Pacifica Hybrid и Nissan Leaf.