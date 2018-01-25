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© Skoda

25 янв 2018 10:58

Автопром 482

В России подорожали две модели Skoda

Компания Skoda не осталась в стороне от всеобщего тренда и тоже скорректировала цены на популярные модели. Подорожание затронуло бюджетный лифтбек Rapid, а также большой семейный кроссовер Kodiaq.

Большинство автобендов начали 2018 год с корректировки прайс-листов в сторону подорожания, и марка Skoda не стала исключением. Как сообщает "Автостат", аналитики которого провели ежемесячный мониторинг цен на новые легковушки, модели Rapid и Kodiaq получили новые ценники. 

В России подешевели кроссоверы Hyundai Tucson (но некоторые - подорожали)

Сравнительно недорогой лифтбек "Рапид" свежего модельного года подорожал на 8 000 рублей во всех комплектациях. Отныне самая доступная комплектация Entry с мотором 1,6 литра (90 л.с) и 5-ступенчатой механикой продается за 636 000 рублей. Диапазон цен на версию Active теперь составляет 692 000-795 000 рублей (верхняя цена - за 110-сильную машину с АКП).

Среднее исполнение Ambition предлагается за 793 000-936 000 рублей, где верхний ценник соответствует комбинации 1,4 л TSI (125 л.с.) и DSG-7, а топовая комплектация Style теперь оценена в 838 000-981 000 рублей. 

Январское подорожание затронуло и полноразмерный кроссовер Skoda Kodiaq, прибавивший от 5 000 до 18 000 рублей в зависимости от версии. Сильнее всего повышение цен коснулось начальной комплектации Ambition Plus с двигателем 1,4 TSI (150 л.с.), которая перешагнула психологическую отметку 2 млн и отныне стоит 2 017 000 рублей. Аналогичная версия с более мощным агрегатом 2,0 TSI (180 л.с.) теперь оценивается в 2 365 000 рублей (+16 000 рублей к старой цене).

Отметим, входящая цена на первый большой паркетник марки Skoda должна в ближайшее время снизиться за счет запуска производства в Калуге более доступных комбинаций "Кодиака" - например, с мотором 1,4 л и передним приводом. 

"Кодиак" с начальным мотором, но в комплектации верхнего уровня Style Plus продается за 2 326 000 рублей, а его 180-сильный аналог теперь стоит 2 625 000 рублей (+10 000 рублей). Кроссовер во вседорожном исполнении Scout подорожал на 14 000 и 12 000 рублей соответственно, и отныне ценник составляет 2 207 000 рублей за 1,4 TSI и 2 516 000 рублей за 2,0 TSI.

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