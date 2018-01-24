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© Toyota

24 янв 2018 19:08

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Названы двигатели для новой Toyota Camry в России

Самый популярный бизнес-седан на нашем рынке готовится сменить поколение. На американском и азиатском рынках новинка уже представлена, очередь - за Россией. Не так давно появились изображения Camry для нашей страны, и вот теперь появилась информация о моторной гамме.

Каких-либо серьезных перемен в гамме двигателей не произойдет: российская Camry получит уже знакомые по прошлому поколению бензиновые силовые агрегаты, сообщает "Авторевю". Так, базовым станет 2-литровый двигатель 6AR-FSE в 150 л.с. в паре с прежним 6-ступенчатым автоматом.

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Со сменой поколения Camry получила новый мотор A25A-FKS объемом 2,5 л с комбинированной системой впрыска в связке с восьмиступенчатым автоматом. Но для России такая комбинация не предусмотрена: у нас останется проверенный старый мотор 2AR-FE (2,5 л, 181 л.с.) с распределенным впрыском с шестиступенчатым автоматом.

Топовая Camry получит тот же мотор, что и у американских версий. Это модернизированный 3,5-литровый V6 2GR-FKS с комбинированным впрыском. В США он выдает 305 л.с., но для России его наверняка дефорсируют до "налоговых" 249 л.с. И вот с этим мотором уже будет сочетаться 8-ступенчатая АКПП. 

По данным дилеров, российские продажи новой Camry должны стартовать в апреле, а на выбор будут предложены 10 комплектаций. Нынешняя модель стоит от 1,38 до 2,0 млн рублей, а новая наверняка подорожает.

В конце прошлого года появились патентные изображения новой "Камри" для России, из которых стало ясно, что у нас будет продаваться та же версия, что и на других рынках.

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