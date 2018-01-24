Новая BMW M5 станет еще мощнее (и превзойдет Mercedes)

Согласно утечке информации из баварской компании, которую обнародовал форум Bimmer Post, BMW готовит для новой М5 пакет Competition Package, в котором мощностью нынешнего битурбового V8 объемом 4,4 л будет увеличена с 600 до 625 л.с.

На сколько вырастет крутящий момент (сейчас он равен 750 Нм) пока не сообщается, но его прирост вероятен. Таким образом, по своей мощности М5 Competition Package превзойдет топовую версию Mercedes-AMG E 63 S, чей 4-литровый наддувный V8 развивает 612 л.с.

Нынешняя М5 набирает "сотню" за 3,4 секунды, но с пакетом Competition Package она может стать еще быстрее. Ожидается, что такая "эмка" в базе получит карбон-керамические тормоза, перенастроенное шасси и другие колесные диски.

BMW М5 Competition Package может встать на конвейер уже в апреле, а это значит, что новинку могут показать на мартовском автосалоне в Женеве.

Ранее BMW Group Россия объявила о старте приема предзаказов на новое поколение BMW M5. Рублевая цена "эм-пятой" составляет от 6 700 000 рублей. Это на 1,5 млн рублей больше, чем сейчас просят за 5 серию в исполнении M550i xDrive.