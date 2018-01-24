Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
540071
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
290397
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
235123
© BMW

24 янв 2018 18:06

Новинки 484

Новая BMW M5 станет еще мощнее (и превзойдет Mercedes)

Новое поколение 600-сильного "заряженного" седана BMW M5 совсем недавно отпраздновало свой дебют, а уже есть информация, что баварцы готовят еще более свирепую версию новинки, которая окажется мощнее своего конкурента из Mercedes-Benz.

Согласно утечке информации из баварской компании, которую обнародовал форум Bimmer Post, BMW готовит для новой М5 пакет Competition Package, в котором мощностью нынешнего битурбового V8 объемом 4,4 л будет увеличена с 600 до 625 л.с.

В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу...

На сколько вырастет крутящий момент (сейчас он равен 750 Нм) пока не сообщается, но его прирост вероятен. Таким образом, по своей мощности М5 Competition Package превзойдет топовую версию Mercedes-AMG E 63 S, чей 4-литровый наддувный V8 развивает 612 л.с.

Нынешняя М5 набирает "сотню" за 3,4 секунды, но с пакетом Competition Package она может стать еще быстрее. Ожидается, что такая "эмка" в базе получит карбон-керамические тормоза, перенастроенное шасси и другие колесные диски.

BMW М5 Competition Package может встать на конвейер уже в апреле, а это значит, что новинку могут показать на мартовском автосалоне в Женеве. 

Ранее BMW Group Россия объявила о старте приема предзаказов на новое поколение BMW M5. Рублевая цена "эм-пятой" составляет от 6 700 000 рублей. Это на 1,5 млн рублей больше, чем сейчас просят за 5 серию в исполнении M550i xDrive.

Новинки

Хэтчбек Kia Rio получил спортивную версию

Новинки

Названы двигатели для новой Toyota Camry в России

В Сети рассекретили обновленный кроссовер Honda HR-V Компактный кроссовер Honda HR-V готовится обновиться, и уже стало понятно, как изменится дизайн модели - все благодаря паре сканированных изображений, которые по традиции утекли в сеть до официального дебюта. И уже этого достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы о комплектации будущего HR-V.
У Lada Granta, Kalina и Priora изменились комплектации АвтоВАЗ пересмотрел комплектации моделей Lada Granta, Kalina и Priora, расширив список оснащения и внеся в них ряд изменений.
Dodge готовит по-настоящему "адский" пикап На прошедшем в Детройте автосалоне компания представила новый пикап Ram 1500, однако информационным поводом стала не только премьера этой модели, но и слухи о появлении ее особой модификации: журналисты, изучившие официальные фотографии пикапа, отыскали намек на появление очень мощной модификации.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера