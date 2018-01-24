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© Instagram

24 янв 2018 20:00

На кого бы подписаться 435

На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин

Все новости прочитаны, тест-драйвы просмотрены, а вам все равно скучно? Встречайте нашу еженедельную рубрику, где мы делимся подборкой лучших аккаунтов в соцсетях. Бренды, журналисты, спортсмены, знаменитости, котики (шутка) — расскажем про самый сок! Поехали!

Профессии, связанные с вождением автомобилей, как-то подсознательно ассоциируются с мужчинами: гонщики, водители автобусов, дальнобойщики - может ли девушка справиться с подобным родом деятельности? На самом деле, еще как может! Сегодня - три примера очаровательных профессиональных женщин-водителей, после знакомства с которыми вам захочется пойти на кухню варить борщ!
 

№1

Даника Патрик

danicapatrick

Инстаграм: instagram.com/danicapatrick/

Очаровательная Даника Патрик - американская гонщица, которая составляла весьма сносную конкуренцию суровым бесстрашным мужикам в национальных гонках IndyCar и Indy 500 и в год своего дебюта завоевала статус лучшего новичка сезона. Ей даже прочили продолжение карьеры в Формуле 1, но дальше разговоров дело не пошло, а буквально на днях Даника завершила автоспортивную карьеру. В любом случае, эта очаровательная хрупкая девушка умеет ездить очень быстро!

№2

Кармен Хорда

carmenjorda

Инстаграм: instagram.com/carmenjorda/

У не менее очаровательной испанки Кармен Хорды путь в высший дивизион мирового автоспорта (мы про Формулу 1) вышел чуть более удачным: в данный момент 29-летняя девушка занимает должность пилота по развитию в команде Renault. Ее автоспортивная карьера началась в 10 лет с картинга, также в активе девушки - выступления в Формуле-3, GP3 и на нескольких этапах Firestone Indy Lights.

№3

Блейз Вильямс

blayzewilliams

Инстаграм: instagram.com/blayzewilliams/

В компанию к двум девушкам-автогонщицам логично было бы подобрать и третью, но мы пойдем другим путем: наш сегодняшний обзор завершает... девушка-дальнобойщик! Знакомьтесь: это Блейз Вильямс из Австралии, фотомодель и водитель магистрального тягача. Да, бывают в мире и такие комбинации. Британское издание DailyMail назвало Блейз самой сексуальной дальнобойщицей в мире - пожалуй, оспорить подобный титул будет непросто!    Ну, по крайней мере, дальнобойщикам - мужчинам...

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