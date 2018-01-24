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© Lifan

24 янв 2018 14:05

Новинки 21

Lifan готовит для России новый кроссовер

Пресс-служба компании Lifan сообщила о том, что в этом году в России появится новый кроссовер, который сменит самую продаваемую модель марки на нашем рынке.

Lifan сообщает, что на весну 2018 года запланирован старт продаж нового компактного кроссовера X70. Он станет соперником Hyundai Creta и сменит в модельном ряду марки X60, который сегодня является самым популярным "китайцем" в России. Так, с момента его выхода на российский рынок было продано более 46 000 (данные по дорестайлинговому X60) моделей.
 
Новый Lifan X70 имеет габариты 4390х1820х1715 мм. В отделке кузова используются хромированные элементы – в том числе, в решетке радиатора, поясная линия и пороги. Интерьер новинки также полностью переработан и стал более просторным. В списке оснащения уже заявлена мультимедийной системы МР5 с 9-дюймовым экраном.

Автомобилями Lifan в России можно будет управлять при помощи смартфона...

X70 будет оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 136 л.с., а также двумя вариантами трансмиссии – пятиступенчатой механической коробкой передач и новым вариатором CVT. Привод - только передний, а клиренс составляет 196 мм. 

Российские цены и комплектации назовут ближе к старту продаж.


 

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