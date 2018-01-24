Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав

Данная инициатива была озвучена на третьем Конгрессе автошкол и она предполагает пересдачу экзамена на знание ПДД при смене прав, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил изданию, что ведомство получило это и другие предложения, вошедшие в резолюцию.

- Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены, - сказал Владимир Кузин.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь только о теоретической части экзамена (20 вопросов за 20 минут), необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

Также предложено ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок действия таких справок с января сокращен до года, их наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это время у водителя появились хронические заболевания или он пристрастился к алкоголю, отследить это невозможно. Автошколы предлагают обязать водителей возить медицинскую справку с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие, указано в резолюции.