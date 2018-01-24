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© АвтоВести

24 янв 2018 13:06

Аналитика 211

В России количество машин, проданных в кредит, идет на рекорд

Оживление продажи российского рынка обязано, в том числе, и росту автокредитов. Российские аналитики провели масштабное исследование данных от кредитных организаций и выявили, что в России около половины автомобилей куплены на заемные средства и их количество растет.

В 2017 года в России в кредит были куплены 713,6 тыс. автомобилей, что сразу на 29,2% больше, чем было в 2016 году (552,4 тыс. штук). Такие данные получили аналитики агенства "Автостат" и Национального бюро кредитных историй после обработки данных 4100 кредитных организаций.

Каждый четвертый новый автомобиль в России - отечественной марки...

При этом сам объем рынка новых легковых автомобилей в 2017 году вырос на 16,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 4600 тысяч единиц (в 2016 году - 1 255,3 тыс. штук). И сравнение данных об автокредитах и динамике объемов авторынка показывает на рост доли "кредитных" автомобилей в общих продажах. Так, в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,9%.

"Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю "кредитных" автомобилей в структуре авторынка до рекордных показателей, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню "докризисного" 2014 года именно, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования".

"Мы в течение всего 2017 года наблюдали квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичными периодами 2016 года, – говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. – При этом рекордные показатели доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в 3-м квартале 2017 года был расширен за счет новых программ – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита".

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