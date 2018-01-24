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© Jaguar Land Rover

24 янв 2018 11:01

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Рассекречен салон трехдверного Range Rover

Компания Land Rover опубликовала первое фото нового трехдверного Range Rover SV Coupe, на котором изображен салон новинки. Дебют машины состоится на мартовском автосалоне в Женеве, а тираж будет ограничен.

Дизайн приборной панели у трехдверного Range Rover SV Coupe выдержан в современном стиле компании, но есть и свои отличия. Например, раздельные задние кресла и центральная консоль на всю длину салона. В отделке использована дорогая кожа и вставки из металла, а передняя и задняя часть салона имеют разный цвет.

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Ранее появились первые подтверждения того, что компания Land Rover готовится запустить в серийное производство трехдверную версию флагманского внедорожника Range Rover. На шпионских снимках внедорожник тщательно укутан в слой камуфляжной пленки с маскирующими накладками и имитацией 4 боковых дверей, но распознать трехдверный "Рейндж" все же возможно.

Задние стойки здесь завалены на больший угол, передние двери гораздо крупнее задних, а в передней части появилась иная, более V-образная решетка радиатора.

Серийным выпуском Range Rover с трехдверным кузовом займется подразделение Special Vehicle Operations (SVO). Тираж модели составит всего 999 штук. Сам внедорожник, вероятно, станет самой дорогой и самой престижной моделью в линейке Range Rover и в модельной иерархии расположится на ступень выше модификации SVAautobiography.

В пресс-службе компании заявляют, что новый автомобиль будет выпущен в честь 3-дверной классической модели Range Rover, которая с 1970 и вплоть до 1981 года британский внедорожник продавалась исключительно в трехдверном исполнении.

Range Rover SV Coupe будет представлен на автосалоне в Женеве в марте этого года.

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