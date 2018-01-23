Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

В 2017 году в России было реализовано более 3,7 миллиона подержанных автомобилей иностранных марок - на 3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".



Самой популярной подержанной иномаркой в России, как и в прошлом году, оказался Ford Focus - за год продано 132,7 тысячи автомобилей, на 2,6% больше, чем годом ранее. На втором месте - Toyota Corolla, которая на вторичке разошлась тиражом в 102,2 тысячи экземпляров, - на 1,7% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris, который весьма внушительно прибавил в популярности на вторичном рынке по сравнению с прошлым годом: рост продаж достиг 27,6%, за год продано 79 600 экземпляров этой модели. В прошлом году Solaris занимал в этом рейтинге только седьмую строчку.

Пятерку самых популярных иномарок российского вторичного рынка замыкают Toyota Camry (74,3 тыс. шт.; +4,5%) и Renault Logan (71,9 тыс. шт.; +6%), а в десятку этого рейтинга также попали Chevrolet Niva (69,8 тыс. шт.; +3%), KIA Rio (68,9 тыс. шт.; +29%), Daewoo Nexia (64,6 тыс. шт.; -3%), Opel Astra (62,7 тыс. шт.; +4%) и Volkswagen Passat (56,3 тыс. шт.; -2,5%).



Впрочем, неслучайно рейтинг посвящен только зарубежным маркам: в абсолютном зачете подержанные "Лады" не оставляют никому шанса. Самым популярным автомобилем на вторичке является модель 2114 (155 503 автомобиля, снижение продаж на 0,4%), следом за ней идет модель 2107 (141 172 автомобиля, рост продаж на 4,1%), и только на третьей строчке расположился Ford Focus. В десятке самых популярных моделей абсолютного рейтинга "Лады" также занимают 4,5,7,8 и 9 места (модели 2110, 2170, 4х4, 2112 и 2115 соответственно).