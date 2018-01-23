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© IPIA

23 янв 2018 19:15

Автокурьезы 240

В Великобритании автостраховка стоит дороже для водителей по имени Мохаммед

В британском страховом бизнесе разгорается скандал: автомобилисты обратили внимание, что страховка на автомобиль для водителей с именем Мохаммед стоит дороже, чем для водителей с европейскими именами. Страховщики это отрицают, однако калькуляторы расчета страховой премии выдают их с головой.

Газета The Sun провела собственное журналистское расследование, попробовав оформить страховку на сайтах ряда крупнейших местных страховых компаний. Как утверждает издание, при прочих равных страховка для клиента по имени Мохаммед действительно оказывалась заметно дороже.

Таксистам не будут выплачивать возмещения по каско.

Особенно шокирует разница цены у компании Admiral. Например, страховка для водителя по имени Джон Смит на автомобиль Ford Focus 2007 года выпуска обойдется в 1 333 фунта стерлингов, но если имя Джон поменять на имя Мохаммед, стоимость моментально подскочит до 2 252 фунтов стерлингов - разница достигает 919 фунтов! В целом же анализ страховых калькуляторов разных компаний показал, что в среднем Мохаммедам придется переплатить более 200 фунтов стерлингов.

Еще более курьезным выглядит опыт местного автомобилиста по имени Мохаммед Батт, который оформлял страховку через менеджеров. Представители компании сначала ошиблись и решили, что его имя Сулейман. А когда Батт позвонил и внес коррективы, страховка тут же подорожала на 166 фунтов. Произошедшее с ним Мохаммед охарактеризовал как "обыкновенный расизм". 

Представители большинства страховых компаний этот неприятный факт категорически отрицают. Например, Дэвид Стивенс из компании Admiral уверяет, что алгоритмы страховых калькуляторов не обучены считывать имя клиента и менять в зависимости от этого стоимость, а способны только контролировать, все ли обязательные поля заполнены и не использованы ли где некорректные символы.

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