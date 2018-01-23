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© Volkswagen

23 янв 2018 18:03

Автопром 2060

Volkswagen договорился с российскими таможенниками

Компания Volkswagen Group Rus подписала с Федеральной таможенной службой Российской Федерации соглашение, направленное на поддержку экспорта. В обновленном режиме так называемой "переработки на таможенной территории" автопроизводитель сможет значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году.

Новый режим переработки на таможенной территории подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта. С вступлением в силу последних поправок, предусматривающих отмену НДС и акцизов, компания сможет значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году.

Как сообщает пресс-офис марки, взаимодействие в рамках подписанного соглашения будет направлено "на поддержку эффективного сотрудничества с таможенными органами и создание более прозрачных и упрощенных процессов обмена информацией".

Стало известно, когда выйдет Volkswagen Golf нового поколения.

Первым экспортным проектом, реализованным в режиме "переработки на таможенной территории", станет поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 000 единиц в год.

В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей ŠKODA OCTAVIA, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 000 автомобилей.

Примечательно, что Volkswagen стал первой компанией на российском рынке, которая будет работать в рамках обновленного таможенного режима, однако другие автопроизводители тоже могут использовать преимущества этого режима.

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