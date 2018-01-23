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© Mitsubishi

23 янв 2018 16:52

Новинки 3307

В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross

Компания Mitsubishi готовится вывести на российский рынок новую модель Eclipse Cross, характерной чертой которого стал "купеобразный" силуэт. Кроссовер будет поставляться в Россию из Японии, и ждать его появления осталось совсем недолго.

Кроссовер Eclipse Cross приедет в Россию в апреле 2018 года, заявил в ходе пресс-конференции главный исполнительный директор "ММС Рус" Наоя Накамура. Комплектации и цены на новинку будут объявлены чуть позже. Автомобиль будет импортироваться в Россию с японского завода Mitsubishi в Окадзаки.

У Mitsubishi Outlander в России появилась новая комплектация.

Глобально моторная гамма Mitsubishi Eclipse Cross состоит из бензинового турбомотора и 2,2-литрового дизеля, однако последний до России не доедет. У нас кроссовер будет продаваться с 1,5-литровой "турбочетверкой" мощностью 163 л.с. (250 Нм). Передеприводная модификация "Эклипса" может быть оснащена 6-ступенчатой механикой или вариатором CVT, способным имитировать работу 8-скоростного автомата. А версии с полным приводом безальтернативно положен вариатор.

Полноприводная трансмиссия работает в связке с электронной имитацией межколесных блокировок и системой "векторной" тяги, эффект которой достигается благодаря работе ESP. Плюс к этому Eclipse Cross располагает селектором выбора режимов езды в зависимости от типа покрытия.



 

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