В Mitsubishi уточнили дату российского дебюта кроссовера Eclipse Cross

Кроссовер Eclipse Cross приедет в Россию в апреле 2018 года, заявил в ходе пресс-конференции главный исполнительный директор "ММС Рус" Наоя Накамура. Комплектации и цены на новинку будут объявлены чуть позже. Автомобиль будет импортироваться в Россию с японского завода Mitsubishi в Окадзаки.

Глобально моторная гамма Mitsubishi Eclipse Cross состоит из бензинового турбомотора и 2,2-литрового дизеля, однако последний до России не доедет. У нас кроссовер будет продаваться с 1,5-литровой "турбочетверкой" мощностью 163 л.с. (250 Нм). Передеприводная модификация "Эклипса" может быть оснащена 6-ступенчатой механикой или вариатором CVT, способным имитировать работу 8-скоростного автомата. А версии с полным приводом безальтернативно положен вариатор.



Полноприводная трансмиссия работает в связке с электронной имитацией межколесных блокировок и системой "векторной" тяги, эффект которой достигается благодаря работе ESP. Плюс к этому Eclipse Cross располагает селектором выбора режимов езды в зависимости от типа покрытия.





