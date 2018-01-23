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© Mercedes-Benz

23 янв 2018 12:21

Автопром 123

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за подушек безопасности

Компания Mercedes-Benz ждет на ремонт несколько тысяч автомобилей целого ряда моделей, проданных на российском рынке. Причина - в подушке безопасности: дело не в том, что она может не сработать, а наоборот - может раскрыться в самый неожиданный момент.

Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Под отзыв попадают 6 639 автомобилей Mercedes-Benz А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, которые были реализованы на российском рынке в период с 2012 по 2014 годы. Также на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров отзываемых автомобилей.

В России отзывают Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда - в сервисных центрах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Уполномоченные дилеры свяжутся с владельцами отзываемых автомобилей и уведомят о необходимости посетить официальный сервисный центр. Вместе с тем приглашения можно и не ждать, а изучить опубликованный на сайте Росстандарта перечень VIN-номеров и в случае необходимости записаться на проверку и ремонт. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее Росстандарт уведомил об отзыве 15 670 автомобилей Ford Kuga и C-Max. Причиной отзыва назван локальный перегрев головки блока цилиндров. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека. 

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