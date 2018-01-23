В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за подушек безопасности

Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Под отзыв попадают 6 639 автомобилей Mercedes-Benz А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, которые были реализованы на российском рынке в период с 2012 по 2014 годы. Также на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров отзываемых автомобилей.

Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда - в сервисных центрах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.



Уполномоченные дилеры свяжутся с владельцами отзываемых автомобилей и уведомят о необходимости посетить официальный сервисный центр. Вместе с тем приглашения можно и не ждать, а изучить опубликованный на сайте Росстандарта перечень VIN-номеров и в случае необходимости записаться на проверку и ремонт. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.



Ранее Росстандарт уведомил об отзыве 15 670 автомобилей Ford Kuga и C-Max. Причиной отзыва назван локальный перегрев головки блока цилиндров. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека.