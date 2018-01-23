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© Toyota

23 янв 2018 13:30

Новинки 817

Новый Toyota Land Cruiser Prado предстал в самой спартанской версии

В Великобритании анонсирован выход на местный рынок самой утилитарной и "бюджетной" версии обновленного внедорожника Land Cruiser Prado, который в Европе известен как просто Land Cruiser. Новая комплектация под названием Utility отличается минимальным набором опций и готовностью к "грязной работе".

Новую стартовую комплектацию Land Cruiser в самой компании называют "рабочей лошадкой". Он предназначен для тех поклонников внедорожника, которым нужны в первую очередь выносливость и практичность, а красивыми колесами, кожаным салоном и прочими благами комфорта можно пожертвовать.

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Поэтому Land Cruiser Utility предлагают с 17-дюймовыми стальными штамповками и тканевым салоном, хотя совсем уж бедной комплектацию не назовешь: у внедорожника есть рейлинги на крыше, круиз-контроль, кондиционер, противотуманные фары, датчик света и аудиосистема с 6 динамиками, CD-плеером и поддержкой Bluetooth, USB и AUX.

Land Cruiser Utility будет доступен как в трехдверной, так и в пятидверной версии. Мотор - только один: 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с., на трехдверной версии он работает в паре только с шестиступенчатой механикой, на пятидверной - может работать еще и в паре с автоматом.

Трехдверный Land Cruiser Utility на механике обойдется в 32 795 фунтов (2,58 миллиона рублей), пятидверка на механике - в 34 095 фунтов (2,69 миллиона рублей), пятидверка на автомате - 35 795 фунтов (2,82 миллиона рублей).

 

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