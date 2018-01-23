Новый Toyota Land Cruiser Prado предстал в самой спартанской версии

Новую стартовую комплектацию Land Cruiser в самой компании называют "рабочей лошадкой". Он предназначен для тех поклонников внедорожника, которым нужны в первую очередь выносливость и практичность, а красивыми колесами, кожаным салоном и прочими благами комфорта можно пожертвовать.

Поэтому Land Cruiser Utility предлагают с 17-дюймовыми стальными штамповками и тканевым салоном, хотя совсем уж бедной комплектацию не назовешь: у внедорожника есть рейлинги на крыше, круиз-контроль, кондиционер, противотуманные фары, датчик света и аудиосистема с 6 динамиками, CD-плеером и поддержкой Bluetooth, USB и AUX.



Land Cruiser Utility будет доступен как в трехдверной, так и в пятидверной версии. Мотор - только один: 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с., на трехдверной версии он работает в паре только с шестиступенчатой механикой, на пятидверной - может работать еще и в паре с автоматом.



Трехдверный Land Cruiser Utility на механике обойдется в 32 795 фунтов (2,58 миллиона рублей), пятидверка на механике - в 34 095 фунтов (2,69 миллиона рублей), пятидверка на автомате - 35 795 фунтов (2,82 миллиона рублей).