Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
319453
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

172121
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
209356
© CHP San Francisco

23 янв 2018 11:07

Автокурьезы 2025

Владельца Tesla арестовали за "пьяную езду" с включенным автопилотом

Развитие систем автономного управления автомобилей сопряжено с появлением новых социальных и юридических прецедентов. Один из таких прецедентов произошел в Сан-Франциско, где пьяный водитель Tesla попытался "отмазаться" от полицейских тем фактом, что автомобиль ехал на автопилоте.

Как пишет издание SFGate, инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом вечером минувшей субботы. На мосту был дорожный затор, машины двигались очень медленно, как вдруг один из автомобилей перестал двигаться вовсе: Tesla встала в полосе движения, потому что водитель просто-напросто отключился прямо в пробке.

Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже.

Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что автолюбитель в стельку пьян: уровень алкоголя в крови в два раза превышал допустимую норму. Но самое забавное, что он даже не пытался этого отрицать: сразу признав, что сел за руль пьяным, он заверил, что автомобиль двигался... на автопилоте, так что опасности не представлял.

Патрульных это, впрочем, не впечатлило, поскольку ни один закон не разрешает водителю садиться пьяным за руль автомобиля с автопилотом, а в самой компании Tesla неоднократно призывали не терять бдительности за рулем и не "выключаться" из процесса управления, даже если автоматика все делает сама.

В итоге находчивый владелец Tesla был арестован за "пьяную" езду, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Стоит отдать должное чувству юмора представителей пресс-службы местного департамента полиции: рассказав о происшествии в соцсетях, полицейские на всякий случай отметили, что до штрафстоянки Tesla добиралась не на автопилоте, а на эвакуаторе.

 

 

Автопром

Компания Bugatti начала печатать тормозные суппорты на принтере

Автопром

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за подушек безопасности

В Туле выставили на продажу коллекцию моделек Porsche за 10 млн рублей Сколько может стоить коллекция машинок, пусть даже большая? Один из жителей Тулы решился не мелочиться и запросил за коллекцию из полусотни "Порше" абсолютно астрономическую сумму.
Женщина спровоцировала ДТП, перепутав зад обезьяны со светофором Весьма курьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Китае: сбежавшая из цирка обезьяна спровоцировала аварию на одном из перекрестков, причем она при этом совершенно спокойно сидела на месте, и даже не на проезжей части. Просто одну из автолюбительниц ввел в заблуждение... зад обезьяны.
Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже В Санта-Ана (США) произошло, пожалуй, одно из самых курьезных ДТП за последнее время: местный автолюбитель ухитрился врезаться в стоящее у дороги здание и угодить прямиком в стоматологический кабинет. Нюанс этой аварии заключается в том, что кабинет этот находится на втором этаже здания.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера