Владельца Tesla арестовали за "пьяную езду" с включенным автопилотом

Как пишет издание SFGate, инцидент произошел на мосту между Сан-Франциско и Оклендом вечером минувшей субботы. На мосту был дорожный затор, машины двигались очень медленно, как вдруг один из автомобилей перестал двигаться вовсе: Tesla встала в полосе движения, потому что водитель просто-напросто отключился прямо в пробке.

Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что автолюбитель в стельку пьян: уровень алкоголя в крови в два раза превышал допустимую норму. Но самое забавное, что он даже не пытался этого отрицать: сразу признав, что сел за руль пьяным, он заверил, что автомобиль двигался... на автопилоте, так что опасности не представлял.



Патрульных это, впрочем, не впечатлило, поскольку ни один закон не разрешает водителю садиться пьяным за руль автомобиля с автопилотом, а в самой компании Tesla неоднократно призывали не терять бдительности за рулем и не "выключаться" из процесса управления, даже если автоматика все делает сама.



В итоге находчивый владелец Tesla был арестован за "пьяную" езду, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Стоит отдать должное чувству юмора представителей пресс-службы местного департамента полиции: рассказав о происшествии в соцсетях, полицейские на всякий случай отметили, что до штрафстоянки Tesla добиралась не на автопилоте, а на эвакуаторе.







