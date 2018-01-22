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© Ford

22 янв 2018 18:03

Автопром 1216

Ford отзовет в России более 15 000 автомобилей, чтобы не было пожара

Под масштабную отзывную программу попадут кроссоверы Kuga и компактвэны C-Max. Причина отзыва серьезная и связана с угрозой пожара в моторном отсеке.

Росстандарт сообщил о согласовании с  ООО "Форд Соллерс Холдинг" добровольного отзыва автомобилей Ford Kuga и C-Max. Всего отзыву подлежат 15 670 автомобилей названых марок, проданных с мая 2012 по декабрь 2014 года.

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Причиной отзыва назван локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека.

На подпадающих под отзыв Kuga и C-Max) будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. Таким образом в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители ООО "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев автомобилей Kuga и C-Max, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

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