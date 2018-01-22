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© Koenigsegg

22 янв 2018 17:00

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Гиперкар Koenigsegg Agera RS готов разогнаться до 480 км/ч (но не будет)

Не так давно шведский гиперкар Koenigsegg установил новый мировой рекорд скорости для серийных автомобилей, сумев разогнаться до 444,6 километра в час. При этом в компании уверены, что могут уже сейчас настроить автомобиль для еще более выдающегося рекорда - причем на "гражданских" шинах.

Рекордный заезд шведского гиперкара был совершен на комплекте гражданской резины Michelin Pilot Sport Cup 2, которая была разработана специально для этой модели. Когда речь заходит о таких высоких скоростях, именно покрышки могут оказаться слабым звеном - они могут просто взорваться, не выдержав перегрева из-за слишком высоких оборотов колес.

Koenigsegg Agera стал самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Впрочем, менеджер по продукту компании Michelin Эрик Шмеддинг заявил в интервью изданию The Drive, что Michelin Pilot Sport Cup 2 могут выдержать и 480 километров в час - правда, при определенных условиях. По его словам, главная опасность для шин в такой ситуации - колоссальная температурная нагрузка. Чем дольше колесо вращается на высоких оборотах, тем выше температура, поэтому для преодоления барьера в 480 км/ч крайне важно, чтобы автомобиль добрался до этого барьера как можно быстрее.

"Официально эти шины предназначены для куда более вменяемых скоростей, но нам хорошо известен их реальный потенциал. Но если, скажем, автомобиль наберет 444 километра в час очень быстро, а потом еще пять минут будет разгоняться до 480 километров в час, шины не выдержат", - признает Шмеддинг.

Основатель марки Koenigsegg, Кристиан фон Кенигсегг, считает, что Agera RS уже сейчас можно настроить для достижения отметки в 480 километров в час - причем быстрого достижения, так что гражданские шины можно оставить. Однако такой задачи перед компанией сейчас не стоит.

"Если ставишь перед собой цель побить рекорд, все реально. На нашем гиперкаре, например, для этого достаточно сдвинуть отсечку максимальных оборотов двигателя и поставить более "длинную" передачу в коробке, и мы сможем развить заданную скорость. Это очень страшно и опасно, потому что на такой скорости в процесс может вмешаться множество факторов, над которыми у нас нет контроля, - животные, неровности дорожного полотна, ветер. Так или иначе, это вполне возможно, однако в данный момент мы не ставим перед собой такую задачу", - заявил Кенигсегг.

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