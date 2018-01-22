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© Hyundai

22 янв 2018 13:06

Аналитика 163

В России назвали самые популярные марки по стране происхождения

Аналитики оценили, какую долю российского авторынка занимают марки в зависимости от страны происхождения бренда. Первыми стали "корейцы".

Первое место в России в 2017 году пришлось на корейские марки, которые заняли почти почти четверть российского авторынка (24,4%), сообщает "Автостат".

По популярности "корейцы" смогли обогнать даже российские бренды, доля которых на рынке легковых автомобилей составила 21,6%.

Третье место по итогам 2017 года заняли японские автомобили, которые держат 19,1% рынка. На четвертом месте – немецкие марки (12,1%), а замыкают пятерку "французы" с долей 9,6%.

В десятку популярных у российских покупателей новых автомобилей также входят: американские (5,1%), чешские (4,3%), китайские (1,7%), узбекские (1%) и английские (0,6%) бренды.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику продаж на российском автомобильном рынке за 12 месяцев 2017 года. Судя по отчетам ассоциации, рынок уверенно встает на ноги уже десятый месяц подряд, показав рост и в прошедшем декабре.

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