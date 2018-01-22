Mercedes-Benz назвал российские цены на новый CLS

Самым доступным станет базовый CLS 350 d 4Matic Elegance с рядным дизелем R6 (2,9 л, 286 л.с.), который разгоняет машину до 100 км/час за 5,7 сек. Цена на такой вариант стартует с 4 940 000 рублей.

В расширенный список базового оснащения входят светодиодные фары, подогрев руля, кожаный салон с вентиляцией передних сидений, навигатор, виртуальные приборы, камера заднего вида, аудиосистема Burmester.

От 5 190 000 рублей стоит дизельная версия Sport, которая отличается спортивным обвесом, другими колесными дисками, деталями салона и матричными светодиодными фарами.

Дизельная версия CLS 400 d 4Matic имеет под капотом уже 340 л.с. и до 100 км/час она ускоряется за 5 секунд. Цена - от 5 600 000 рублей.

Цена на бензиновый CLS 450 4Matic начинается с 5 650 000 рублей. Такая машина оснащена 3-литровым турбомотором с "мягкой" гибридной системой в виде электрического стартер-генератора, который помогает основному двигателю на разгоне. Мощность основного двигателя составляет 367 л.с. и еще 22 "силы" кратковременно дает гибридная система. Разгон до 100 км/час у такого варианта занимает 4,8 сек.

На новинку уже открыт прием заказов, а "живые" машины привезут в Россию весной. А осенью до нас доберется "заряженный" гибрид Mercedes-AMG CLS 53.