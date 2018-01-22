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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

22 янв 2018 11:01

Дороги 762

Регионы заставят тратить деньги от штрафов только на дороги

Сейчас регионы могут тратить поступающие в местные бюджеты деньги от дорожных штрафов на свое усмотрение. Но в правительстве готовят поправки, которые лишат регионы этой возможности и обяжут их отправлять все "штрафные" деньги в дорожные фонды.

Изменения вступят в силу 1 января 2019 года и после этого штрафы за нарушение ПДД, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме камерами, можно будет тратить только на содержание, ремонт и строительство дорог, пишут "Известия". Соответствующий проект изменений сегодня рассмотрят на правительственной комиссии.

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Сейчас "штрафные" деньги идут в бюджет субъекта, а регион может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами так, как считает нужным. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ разработал Минтранс после поручения президента Владимира Путина, данного в марте 2016 года.

Это должно увеличить объемы дорожных фондов и повысить безопасность дорожного движения, отмечают разработчики в пояснительной записке к проекту поправок. Со ссылкой на Федеральное казначейство они сообщают, что в 2016 году регионы получили 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД.

В ходе разработки документа Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок на автодорогах общего пользования, платы услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Документ согласован с ведомствами и Государственно-правовым управлением президента РФ. Ранее поправки поддержал, высказав определенные замечания, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Тогда эксперты института отмечали, что трудно просчитать экономические последствия таких изменений, но они могут повлечь выпадение части доходов у субъектов.

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