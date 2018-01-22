Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
289822
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
181402
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
180070
© Kia

22 янв 2018 09:58

Аналитика 666

За 10 лет доля иномарок российского производства выросла втрое

В России продолжает расти доля иномарок, выпущенных в нашей стране. Сейчас их доля на рынке уже превысила 50%.

В 2017 году доля иномарок российской сборки увеличилась до 60%, сообщает "Автостат". Годом ранее этот показатель составлял 58,1%.

22 автомобильные марки в России поменяли цены за последний месяц...

На этом фоне доля автомобилей российских марок почти не изменилась и составляет 21,6%. Вместе с ростом выпуска иномарок на российской территории сокращается и прямой импорт в Россию: он сократился с 20,2% в 2016 году до 18,4% в 2017 году.

В 2007 году на доля иномарок российской сборки составляла всего 18% рынка, а в 2012 году этот показатель был на уровне 44%.

Самыми же продаваемыми автомобилями российских марок в 2017 году предсказуемо стали модели Lada, объем реализации которых достиг 311,6 тысячи экземпляров (+17%). Локомотивами продаж у "АвтоВАЗа" стали пользующаяся стабильным спросом бюджетная Lada Granta, а также две набирающие популярность новинки - Vesta и Xray. К тому же марка Lada со всеми ее моделями возглавляет топ-10 российского рынка.

Посчитали-прослезились

Посчитали-прослезились: карбоновый диффузор Nissan GT-R

Дороги

Регионы заставят тратить деньги от штрафов только на дороги

В России назвали самые популярные марки по стране происхождения Аналитики оценили, какую долю российского авторынка занимают марки в зависимости от страны происхождения бренда. Первыми стали "корейцы".
22 автомобильные марки в России поменяли цены за последний месяц Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И если в прошлом году переписывание прайсов в некотором смысле следовало позитивной динамике продаж в отрасли и некоторые модели дешевели, то в этом году цены в основном растут.
Каждый четвертый новый автомобиль в России - отечественной марки Продажи новых легковушек российских автобрендов выросли вместе со всем авторынком, хотя их доля в общей структуре осталась прежней. Самые внушительные результаты - у моделей тольяттинского "АвтоВАЗа".
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера