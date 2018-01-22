За 10 лет доля иномарок российского производства выросла втрое

В 2017 году доля иномарок российской сборки увеличилась до 60%, сообщает "Автостат". Годом ранее этот показатель составлял 58,1%.

На этом фоне доля автомобилей российских марок почти не изменилась и составляет 21,6%. Вместе с ростом выпуска иномарок на российской территории сокращается и прямой импорт в Россию: он сократился с 20,2% в 2016 году до 18,4% в 2017 году.

В 2007 году на доля иномарок российской сборки составляла всего 18% рынка, а в 2012 году этот показатель был на уровне 44%.

Самыми же продаваемыми автомобилями российских марок в 2017 году предсказуемо стали модели Lada, объем реализации которых достиг 311,6 тысячи экземпляров (+17%). Локомотивами продаж у "АвтоВАЗа" стали пользующаяся стабильным спросом бюджетная Lada Granta, а также две набирающие популярность новинки - Vesta и Xray. К тому же марка Lada со всеми ее моделями возглавляет топ-10 российского рынка.