Ferrari выпустит суперкар с самым мощным V8 в истории марки

Итальянский производитель суперкаров собирается представить самую мощную и самую быструю модификацию модели Ferrari 488, которая, возможно получит приставку GTO. Ориентированная сугубо на трек новинка должна стать преемницей модели 458 Speciale, получившую негласный статус наиболее драйверской из всех современных "Феррари". Слайды с информацией о будущей модели опубликовал портал Ferrari Photo Page.

Все данные указывают на то, что будущий 488 GTO получит самый мощный двигатель V8 для серийных моделей в истории марки Ferrari. Предполагается, что за основу будет взята 3,9-литровая "восьмерка" с двойным турбонаддувом от спортивной версии 488 Challenge. Этот агрегат будет на 10% легче стандартного, а его мощность составит около 700 л.с.



Кузов суперкар тоже станет легче базовой модели за счет широкого применения углепластика. Автомобиль получит карбоновые капот, бамперы, заднее антикрыло, а также всю переднюю панель в интерьере. Из углеродного волокна будут изготовлены даже колесные диски, которые потеряют около 40% своего веса по сравнению с колесами обычной 488. Из салона могут выбросить все ненужные детали и "опции комфорта", а тормозные диски будут выполнены из карбон-керамики.



Вдобавок инженеры Ferrari, наверняка, воспользовались аэротрубой своей команды "Формулы-1" и серьезно проработали общую аэродинамическую эффективность, которая, согласно утечке данных, вырастет сразу на 20%. Кроме того 488 GTO получит индивидуальные настройки преселективного 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями, а также перенастроенную управляющую электронику и активный дифференциал.



Официально Ferrari разработку новой версии 488 пока не подтверждала, но, предварительным данным, ее премьера состоится уже в 2018 году.