Многодетным семьям в Москве хотят отменить налог на второй автомобиль

Московский парламент рассмотрит законопроект об отмене транспортного налога на автомобили многодетных семей Об этом со ссылкой на председателя общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмилу Айвар передает агентство "Москва". Речь идет о дополнительных льготах для семей с четырьмя и более детьми, которым разрешат не платить налог за вторую машину.

"По вопросу о предоставлении дополнительного транспортного налога многодетным семьям, воспитывающим четверых и более детей, мы подготовили законопроект. Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, в котором будет указано, что один или оба родителя имеют право на льготу на второе транспортное средство в случае, если в семье воспитывается четверо и более детей. Это отмена налога на второе транспортное средство. Мы готовимся передать законопроект в Московскую городскую думу", - поясняет Людмила Айвар.



Отметим, что на сегодняшний день от уплаты транспортного налога в Москве освобождаются многодетные семьи с тремя или более детьми. Эта льгота распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей.