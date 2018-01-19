Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения

На заводе "Фольксвагена" в немецком Вольфсбурге состоялось состоялся саммит поставщиков деталей и компонентов ( "Golf 8 Supplier Summit") для следующего VW Golf. В ходе этого мероприятия представители марки VW назвали сроки запуска на конвейер "Гольфа" восьмого поколения. Автомобиль начнут выпускать через 75 недель, то есть, в конце июня 2019 года.

Пресс-служба производителя подчеркнула, что на саммите присутствовали 180 топ-менеджеров, которые представляют 120 поставщиков. При этом Volkswagen уже успел заключить контракты с 80% всех компаний, которые будут производить детали и компоненты для Golf 8. Разработка нового поколения мирового бестселлера обошлась концерну в 1,8 млрд евро.



Что касается самого VW Golf 8, то информации о нем не так много. К обновлению внешности "Гольфа" должны подойти относительно консервативно - автомобиль может получить как самые свежие дизайнерские штрихи (которые уже применялись на новейших Arteon и Touareg), так и новые решение, которые зададут тон будущим моделям марки на ближайшие пару-тройку лет. В качестве платформы будет использоваться уже знакомая, но доработанная "тележка" MQB с более продвинутой цифровой архитектурой.

"Следующий Golf приведет марку Volkswagen в эпоху "подключенных" автомобилей с расширенными возможностями автономного вождения. В новом "Гольфе" будет больше цифровых технологий, чем когда-либо прежде. Автомобиль всегда будет находиться в "онлайне", а его цифровой кокпит и электронные ассистенты станут примером для остальных с точки зрения безопасности и взаимодействия с онлайн-пространством", - поясняет Карлхайнц Хэлл, глава подразделения компактных моделей VW Group.



Вдобавок Volkswagen уделит особое внимание показателям выбросов СO2, так что, скорее всего, в линейке появятся гибридные модификации. И, разумеется, полностью электрический e-Golf.



Volkswagen Golf дебютировал в 1974 году и стал абсолютным бестселлером и непререкаемым эталоном в компактном С-классе. Автомобиль продается в 108 странах мира и успел разойтись тиражом более 35 млн машин. Сегодня выпускается уже седьмое поколение этой модели, которое пережило плановый рестайлинг в 2016 году. На российском рынке "Гольф" больше не продается из-за целого сочетания факторов: необходимости импортировать модель из-за рубежа, высоких цен и как следствие низкого спроса.