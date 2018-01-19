Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
255723
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
179644
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
319004
© Volkswagen

19 янв 2018 17:13

Новинки 647

Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения

Компания Volkswagen уже готовится к производству восьмого поколения культовой и сверхуспешной модели Golf, чьим именем озаглавлен целый класс автомобилей. Разработка новинки обошлась "Фольксвагену" в 1,8 млрд евро.

На заводе "Фольксвагена" в немецком Вольфсбурге состоялось состоялся саммит поставщиков деталей и компонентов ( "Golf 8 Supplier Summit") для следующего VW Golf. В ходе этого мероприятия представители марки VW назвали сроки запуска на конвейер "Гольфа" восьмого поколения. Автомобиль начнут выпускать через 75 недель, то есть, в конце июня 2019 года. 

Официально представлен новый Volkswagen Jetta

Пресс-служба производителя подчеркнула, что на саммите присутствовали 180 топ-менеджеров, которые представляют 120 поставщиков. При этом Volkswagen уже успел заключить контракты с 80% всех компаний, которые будут производить детали и компоненты для Golf 8. Разработка нового поколения мирового бестселлера обошлась концерну в 1,8 млрд евро.

Что касается самого VW Golf 8, то информации о нем не так много. К обновлению внешности "Гольфа" должны подойти относительно консервативно - автомобиль может получить как самые свежие дизайнерские штрихи (которые уже применялись на новейших Arteon и Touareg), так и новые решение, которые зададут тон будущим моделям марки на ближайшие пару-тройку лет. В качестве платформы будет использоваться уже знакомая, но доработанная "тележка" MQB с более продвинутой цифровой архитектурой.

 

"Следующий Golf приведет марку Volkswagen в эпоху "подключенных" автомобилей с расширенными возможностями автономного вождения. В новом "Гольфе" будет больше цифровых технологий, чем когда-либо прежде. Автомобиль всегда будет находиться в "онлайне", а его цифровой кокпит и электронные ассистенты станут примером для остальных с точки зрения безопасности и взаимодействия с онлайн-пространством", - поясняет Карлхайнц Хэлл, глава подразделения компактных моделей VW Group.

Вдобавок Volkswagen уделит особое внимание показателям выбросов СO2, так что, скорее всего, в линейке появятся гибридные модификации. И, разумеется, полностью электрический e-Golf.

Volkswagen Golf дебютировал в 1974 году и стал абсолютным бестселлером и непререкаемым эталоном в компактном С-классе. Автомобиль продается в 108 странах мира и успел разойтись тиражом более 35 млн машин. Сегодня выпускается уже седьмое поколение этой модели, которое пережило плановый рестайлинг в 2016 году. На российском рынке "Гольф" больше не продается из-за целого сочетания факторов: необходимости импортировать модель из-за рубежа, высоких цен и как следствие низкого спроса.

Автопром

В России подешевели кроссоверы Hyundai Tucson (но некоторые - подорожали)

Дороги

Многодетным семьям в Москве хотят отменить налог на второй автомобиль

Ferrari выпустит суперкар с самым мощным V8 в истории марки Компания из Маранелло вынуждена готовить адекватный ответ трековым Porsche 911 GT2 RS и Lamborghini Huracan Perfomante. В этом году итальянцы выпустят самую экстремальную версию модели 488 GTB, которая получит двигатель мощностью около 700 л.с.
Skoda готовит рестайлинг модели Fabia Чешский автопроизводитель поделился первым тизером перед премьерой обновленного компактного хэтчбека Skoda Fabia: модели, которую чехи называют одной из ключевых в своем портфолио, обещают довольно серьезный пересмотр дизайна и новые опции.
Great Wall будет выпускать электромобили под новым брендом Компания Great Wall продолжает увеличивать семейство брендов, разделяя производимые модели как по цене, так и по типу силовых установок: например, за выпуск автомобилей на электротяге у китайского автогиганта скоро будет отвечать отдельная марка под названием Ora.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера