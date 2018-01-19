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© АвтоВАЗ

19 янв 2018 11:39

Аналитика 86

Каждый четвертый новый автомобиль в России - отечественной марки

Продажи новых легковушек российских автобрендов выросли вместе со всем авторынком, хотя их доля в общей структуре осталась прежней. Самые внушительные результаты - у моделей тольяттинского "АвтоВАЗа".

В минувшем году российский рынок новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники (LCV) показал позитивную динамику, а синхронно с ним прогрессировала и реализация "нашемарок". Как сообщают аналитики "Автостата", по результатам 2017 года у нас было продано 411,8 тысячи новых машин с логотипами российских брендов. По отношению к 2016 году рост составил 11%.

Российский авторынок уверенно встает на ноги

В общей же структуре продаж легковушек на долю отечественных автомобилей приходятся все те же 26%, что и годом ранее - то есть, четверть всех новых машин, которые выехали из дилерских центров. 

Самыми продаваемыми автомобилями российских марок предсказуемо стали модели Lada, объем реализации которых достиг 311,6 тысячи экземпляров (+17%). Локомотивами продаж у "АвтоВАЗа" стали пользующаяся стабильным спросом бюджетная Lada Granta, а также две набирающие популярность новинки - Vesta и Xray. К тому же марка Lada со всеми ее моделями возглавляет топ-10 российского рынка

Второе место среди "нашемарок" - у легких коммерческих моделей компании "ГАЗ". Продажи автомобилей Горьковского автозавода выросли на 5% и составили 58,6 тысячи единиц. В общем рейтинге продаж всех машин "ГАЗ" занимает восьмую позицию. Третьей по популярности маркой с отечественным шильдиком стал "УАЗ". Правда, вопреки общей тенденции, продажи ульяновских внедорожников и коммерческих моделей упали на 15% и составили 41,6 тысячи автомобилей.

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