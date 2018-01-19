Российским водителям предложили парковаться в кредит

В Минтранс РФ поступило предложение разрешить российским автомобилистам оплачивать услуги парковки в кредит или в долг. Как сообщает RT, автором этой инициативы является депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров. Возможность платить за парковку постфактум предлагается реализовать по принципу обещанного платежа, который успешно применяют операторы мобильной связи и интернета.

Чиновник уверен, что отсрочка платежа сделает процесс парковки более удобным для водителей, а также снизит количество правонарушений, связанных с неоплатой этой городской услуги.



Отметим, что парковка в долг также могла бы решить проблему оплаты, когда не работают паркоматы, происходят сбои в системе SMS-расчетов и функционировании мобильного приложения.



"Сейчас ситуация напоминает не XXI век, а расцвет Средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными. Между тем подавляющее количество горожан постепенно отказываются от использования наличных средств ввиду развития интернет-банкинга. И если у гражданина нет возможности произвести оперативный перевод денег со счёта на счёт, оплатить мобильную связь или снять наличность из банкомата, то он не может припарковать автомобиль", - объясняет свою позицию Владимир Петров.



Официальное обращение в Минтранс с данной инициативой должно быть отправлено в ближайшие дни. Как отреагируют на предложение в министерстве транспорта, пока неизвестно.