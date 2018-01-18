Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию

№ 1 Audi А7 Sportback В России: февраль 2018

Хотя новое поколение Audi А7 Sportback и раскрыли еще минувшей осенью, "живьем" его показали только в Детройте. Внешне "Спортбэк" выдержан в стиле концепт-каров Audi prologue. А возведен он на той же платформе MLB Evo, что и А8 последнего поколения, и имеет удлиненную колесную базу ради задних пассажиров. Из "фишек" - три варианта светодиодных фар. Кроме базовых, есть 12-сегментые, а топовые фары - с лазерными блоками и сложной светографикой. В салоне - новые сиденья с вентиляцией и массажем, другая отделка, ионизатор и ароматизатор воздуха, проекционный дисплей, виртуальная приборная панель и "музыка" Bang & Olufsen.

Европейские и американские продажи нового Audi A7 Sportback стартуют уже в феврале, а до России лифтбек доберется во втором квартале этого года. Цены пока не сообщают, но прошлый А7 сейчас стоит в нашей стране от 3 700 000 рублей.

Новая А7 также имеет дистанционный парковочный автопилот, который сам направляет машину на парковку или в гараж, и сам выводит автомобиль из него, а управляется через приложение на смартфоне. Также есть ассистенты контроля поперечного движения и прогноза расхода топлива, а ассистент вождения легкими подруливаниями держит машину в полосе. На старте новинка получит бензиновый 3-литровый V6 в 340 л.с. и 500 Нм. До 100 км/ч – 5,3 с, "максималка" - 250 км/ч. Мотор сочетается с 7-ступенчатым "роботом" и полным приводом quattro ultra с отключением заднего моста, когда в нем нет необходимости. В списке опций - активный задний межколесный дифференциал. Позднее появятся 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.

№ 2 Jeep Cherokee В России: лето 2018

Кроссовер Cherokee нынешнего поколения уже на старте продаж в 2013 году вызвал шквал критики за странную "рептилоидную" внешность с прищуром узких полосок фар, надежно застолбив себе место в рейтингах самых некрасивых автомобилей. В Jeep быстро поняли, что радикальный дизайн "не пошел", и привезли в Детройт фейслифтинговый вариант с более сдержанным и привычным дизайном передка. У него объединенная головная оптика (раньше фары делились на два блока), видоизмененные прорези решетки радиатора, а также иные бамперы и задние фонари. Дверь багажника теперь можно открыть, проведя ногой под задним бампером.

В России рестайлинговый Jeep Cherokee появится в начале этого лета. Но цены и моторная гамма пока не названы. Дорестайлинговый вариант продавался у нас с бензиновыми моторами объемом 2,4 и 3,2 л, а также 2-литровым дизелем. Цены на полноприводные версии начинались с 2 169 000 рублей.

Багажник сделали просторнее, мультимедийные системы обновили, а саму машину облегчили на 90 кг за счет перенастроенной передней подвески, облегченного заднего дифференциала и двери багажника из легких композитных материалов. Появился и новый 2-литровый бензиновый турбомотор (270 л.с., 400 Нм), что и на новом Wrangler, только без 48-вольтовой гибридной установки. В строю также остались бензиновые V6 (3,2 л, 272 л.с.) и "четверка" в 2,4 л (180 л.с.), а европейская версия наверняка сохранит 2-литровый дизель. Коробка для всех моторов – 9-ступенчатый автомат, а привод передний или полный с "понижайкой" в раздатке на некоторых версиях. Сохранится и внедорожная версия Trailhawk.

№ 3 Kia Forte/Cerato В России: пока неизвестно

У нас его зовут Cerato, но на других рынках мира его знают под именем Forte – в Детройте Kia представила новое, третье поколение своего седана класса С. Он теперь длиннее и шире, а нижняя точка крепления передних стоек "уехала" назад на 13 см, из-за чего капсула салона сместилась назад, а багажник визуально укоротился. Появилась светодиодная передняя оптика, иная решетка радиатора и бамперы с более агрессивной архитектурой. Новые задние фонари, в свою очередь, объединены между собой горизонтальной полосой, как на кроссовере Sportage или новом Rio.

Продажи нового Kia Forte/Cerato в США стартуют ближе к середине 2018 года. Аналогичная машина должна появиться и в России, но точные сроки и моторная гамма пока не называются. Продаваемый сегодня в России Cerato прошлого поколения выпускается на "Автоторе" и оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 л (130 л.с.) и 2 л (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатыми автоматом и МКПП. Цена – от 974 900 рублей.

В интерьере – новая передняя панель с 8-дюймовым тачскрином медиасистемы, новый блок управления "климатом", более качественные материалы отделки. В списке опций - аудиосистема Harman/Kardon (230 Вт), мониторинг "слепых зон", ассистент движения в полосе, система предотвращения фронтальных столкновений и адаптивный круиз-контроль. Под капотом ожидается работающий по циклу Аткинсона бензиновый 2-литровый "атмосферник" семейства Nu (147 л.с., 179 Нм) с новым вариатором IVT разработки Kia, который впервые используется в Forte/Cerato.

№ 4 Mercedes-Benz G-Class В России: июнь 2018

Внешность нового поколения легендарного G-Class – из серии "найди 10 отличий". Почти не изменившись в дизайне, на радость фанатам, новый "Гелик" при этом переработан сверху донизу. Применение высокопрочной стали и алюминия помогло внедорожнику "похудеть" на 170 кг, а пространство для ног передних и задних пассажиров увеличилось на 38 и 150 мм соответственно. Салон – полностью новый, с повышенным градусом роскоши, "легковым" дизайном и оснащением. Например, передние кресла с вентиляцией и массажем взяты от E-Class, появился 3-зонный "климат", камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и кожа Nappa.

Российские "живые" продажи нового G-Class начнутся в июне. Цен пока нет, но в Германии внедорожник будет стоить от 107 040 евро (около 7,3 млн рублей). "Гелик" прошлого поколения сейчас стоит в России от 6 700 000 рублей.

У нового G-Class независимая передняя подвеска и реечное рулевое управление с электроусилителем. Клиренс вырос с 236 до 241 мм, глубина проходимого брода - до 0,7 м, больше стали углы въезда, съезда и опрокидывания. В подвеске - адаптивные амортизаторы, у которых меняются настройки, как и у рулевого управления. Семиступенчатый автомат заменен на 9-ступенчатый, сохранены постоянный полный привод, пониженный ряд в раздатке и жесткие блокировки трех дифференциалов. Пока у нового "Гелика" будет только 4-литровый битурбовый бензиновый V8 в 422 л.с. и 610 Нм. Позднее появятся другие бензиновые и дизельные моторы.

№ 5 Mercedes-AMG CLS 53 В России: осень 2018

В линейке "заряженных" автомобилей от отделения Mercedes-AMG появилась новая модель с индексом 53 – так теперь будут обозначаться гибридные версии знаменитого "придворного" ателье. Впрочем, это гибрид "мягкого" типа. Основа установки – новый рядный 6-цилиндровый бензиновый битурбомотор, развивающий 435 л.с. и 520 Нм. В него внедрен стартер-генератор EQ Boost, который на разгоне может временно добавлять двигателю 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Сам стартер-генератор работает от 48-вольтовой электросети, которая попутно питает и один из турбокомпрессоров двигателя.

В Россию Mercedes-AMG CLS 53 привезут осенью и начнут, скорее всего, с седана. Цены сообщат ближе к старту продаж.

Тяга от двигателя передается на 9-ступенчатый автомат и систему полного привода 4Matic+ с возможностью отключения передней оси. Разгон до 100 км/час у CLS 53 AMG занимает 4,5 сек, а максимальная скорость за доплату составить 270 км/час. Как водится, у "заряженной" машины перенастроены подвеска (она пневматическая), тормоза и рулевое управление. Кроме седана CLS, такую форсированную "гибридную" силовую установку также получат купе и кабриолет E-Class.

№ 6 Mini В России: апрель 2018

У представленных в Детройте хэтчбеков (3- и 5-дверные) и кабриолетов Mini – плановая "подтяжка лица". Рестайлинговые машины получили новые фары и цвета кузова, задние фонари в стиле британского флага, другие колесные диски и пакет черных вставок на кузове вместо хрома. В салоне – новые руль, базовая аудиосистема с 6,5-дюймовым цветным экраном, коричневая кожаная обивка, навигация с 8,8-дюймовым дисплеем и беспроводная зарядка для смартфонов. Медийная система также может поддерживать 4G LTE, умеет рассчитывать маршруты движения на основании записей в ежедневнике смартфона и трафика на дорогах, а также отслеживает личные вещи (вроде кошелька или портфеля), оснащенные беспроводным трекером, чтобы не забыть их в машине или дома.

Российским любителям "мимишных" Mini придется подождать до весны: обновленные машины приедут к нам в середине апреля.



Перемен по "железу" уже больше. Изменены электроника двигателя, системы смазки и охлаждения, а также впуск и выхлоп. Крышки мотора теперь карбоновые, для снижения веса. В Европе обновленные хэтчбеки и кабриолеты получат в обще сложности 7 моторов мощностью 75-192 л.с. Базовая 6-ступенчатая МКПП останется прежней, но теперь будет еще и 7-ступенчатый "робот" с нефиксируемым, в духе материнской компании BMW, селектором. Электроника коробки постоянно сверяется с данными GPS и следит за картой, заранее выбирая нужную передачу. В качестве альтернативы предложат и 8-ступенчатый автомат Aisin.

№ 7 Volkswagen Jetta В России: ориентировочно 2019 год

В Детройте Volkswagen впервые показал нового, седьмое поколение популярного (с 1979 года продали больше 17,5 млн штук) "глобального" седана Jetta. Она переехала со старой бюджетной "тележки" на модульную архитектуру MQB, которая лежит в основе большинства компактных и среднеразмерных моделей Volkswagen, Audi и Skoda (у Volkswagen на этой платформе строятся модели Golf, Tiguan, Teramont и Arteon). Седан стал просторнее и крупнее предшественника, салон отделан богаче, но объем багажника при этом не изменился - все те же 510 литров.

Продажи Jetta в США начнутся во втором квартале этого года, базовая версия обойдется в $18 545 (чуть дороже 1 млн рублей). А вот российскую премьеру придется ждать до 2019 года. Прошлое поколение "Джетты" сейчас стоит в России от 1 049 000 рублей.

Переход на новую платформу означает и современную цифровую архитектуру со всеми digital-опциями. То есть у Jetta будут и цифровая приборная панель, и мультимединая система, и комплекс активных ассистентов безопасности, и адаптивный круиз-контроль, и контроль полосы, и автоторможение. На старте новинка получит 1,4-литровым бензиновый турбомотор (150 л.с., 250 Нм), в пару которому теперь вместо DSG идет 8-ступенчатый автомат (либо 6-ступенчатая "механика"). Остальные модификации будут представлены и выведены на рынок позже.