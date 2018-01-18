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© Volkswagen

18 янв 2018 18:45

Автопром 175

Skoda и Volkswagen обновили рекорды мировых продаж

"Братские" автомобильные бренды Volkswagen и Skoda одновременно похвалились весьма успешным завершением 2017 года на мировом рынке. В абсолютных значениях чешский бренд, конечно, заметно уступает немецкому, однако для обеих марок прошедший год оказался рекордным по количеству проданных машин.

Мировые продажи компании Skoda за 2017 год составили 1 200 500 автомобилей - на 6,6% больше по сравнению с результатами 2016 года. Отдельный рекорд - у декабря: впервый последний месяц года приносит чешской марке 107 500 автомобилей (это сразу на 19,2% больше, чем в декабре 2016 года).

Официально представлен новый Volkswagen Jetta.

Наиболее успешными рынками в 2017 году для "Шкоды" оказались Европа (рост продаж на 8,3%) и Индия (рост продаж - сразу 31,4%). Удачно закончился год и для российского рынка, где рост продаж марки составил 12,5% при 62 302 проданных за год автомобилях.

Для марки Volkswagen 2017 год тоже стал рекордным. За 12 месяцев по всему миру реализовано 6,23 миллиона автомобилей, на 4,2% больше, чем в 2016 году. Как и у Skoda, декабрь для Volkswagen стал самым успешным месяцем: продано 594 100 автомобилей, на 5,6% больше, чем в декабре 2016 года.

У Volkswagen основным рынком сбыта стал Китай: здесь за год было реализовано 3,18 миллиона автомобилей, на 5,9% больше, чем в 2016 году. Значительное увеличение спроса отмечается в странах Центральной и Восточной Европы, прирост продаж составил 23.8%. По сравнению с декабрем 2016 года эта тенденция наиболее ярко выражена в Польше (+27.9%) и России (+36.6%).

Серьезный рост продаж показало семейство Tiguan: продажи автомобилей этой модели за год достигли 720 000 штук, что на 38% превышает показатели прошлого года. 

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