В модельном ряду Datsun появился новый компактный кроссовер

По сути, совсем новой моделью Cross не является: это "паркетная" версия уже знакомого индонезийскому рынку компактного минивэна Go+. Длина кроссовера составляет 3 995 мм при колесной базе 2 450 мм, чего хватает для того, чтобы разместить в салоне три ряда кресел на семерых.

Дорожный просвет Cross достигает внушительных 200 мм. Для сравнения, у Go+ он составляет 175 мм. Помимо высокого клиренса, Cross отличается от Go+ колесами большей размерности (15 дюймов против 13), усиленной защитой днища кузова и комплектом характерных для этого сегмента защитных накладок на обвесе кузова.



В движение новый Datsun Cross приводится 1,2-литровым бензиновым двигателем, который может работать в паре либо с пятиступенчатой механикой, либо - и для автомобилей Datsun такое предложено впервые - с бесступенчатым вариатором Nissan X-tronic. Интересно, что в версии на механике мотор выдает 68 л.с., а в версии на вариаторе - на 10 л.с. больше. При этом крутящий момент в обоих случаях одинаковый и составляет 104 Нм. Привод, разумеется, безальтернативный передний.



Кое-какие поводы для гордости разработчики припасли для списков оснащения. Например, уже в базовой версии Datsun Cross получил АБС, две подушки безопасности, систему распределения тормозных усилий, противобуксовочную систему и дифференциал повышенного трения. Помимо этого, в списках оснащения и опций Cross значатся мультимедийная система с сенсорным дисплеем, автоматический режим головного света и хромированные рейлинги на крыше.



Производить Datsun Cross будут в Индонезии, его цена по предварительному заказу составит 163 миллиона местных рупий (чуть больше 12 000 долларов), а продажи стартуют в марте.